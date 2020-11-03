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فن

انتهاء عرض مسرحية الطوق والأسورة .. الأربعاء المقبل

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 02:00 ص
مسرحية الطوق والاسورة
مسرحية الطوق والاسورة
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أحمد إبراهيم
يسدل الستار يوم الاربعاء على مسرحية "الطوق والأسورة" للمخرج ناصر عبد المنعم والذى يعرض بعد عرضها لـمدة 15 يوما على مسرح الطليعة. 


العرض وهو من إنتاج فرقة مسرح الطليعة برئاسة الفنان شادى سرور، تدور أحداثه في صعيد مصر، حول معاناة الأسرة الفقيرة التي تعاني من الحرمان والفقر وتصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية، والعرض عن رواية يحيي الطاهر عبدالله، دراماتورج سامح مهران، والبطولة للفنانين "فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكري، شريف القزاز، شبراوي محمد، محمد حسيب، سارة عادل، نورهان أبو سريع، سارة مصطفى، نائل علي"، غناء كرم مراد، عازف الربابة إبراهيم القط وفرقته، ديكور محيي فهمي، أزياء نعيمة عجمي، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبد المنعم ، ومن إخراج ناصر عبد المنعم.


"الطوق و الأسورة " حصل على جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عرض عربي ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي عام ٢٠١٩، لتصبح أول جائزة لعرض مصري في هذا المهرجان، كما حصل في شهر ديسمبر الماضي على جائزة أفضل عرض مسرحي بمهرجان أيام قرطاج المسرحية بتونس .

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غدا.. "الطوق والأسورة" على مسرح الطليعة

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