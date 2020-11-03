AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الصحة: تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:10 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج  97 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 99652 حالة .


وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة  13 حالة جديدة.


وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.


وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 107925 حالة من ضمنهم 99652 حالة تم شفاؤها، و 6291 حالة وفاة.


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 


نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد ارتفاع الأعداد.. الصحة توضح الفيتامينات للوقاية من كورونا

الصحة: المشاركة في التجارب السريرية للقاح كورونا تستهدف تقييم فعالية اللقاح

الصحة تعلن عن شروط إجراء تجارب لقاح فيروس كورونا

الصحة تعلن الطريقة الآمنة للتخلص من الجوانتي والكمامة لمواجهة كورونا.. إنفوجراف

لمواجهة كورونا.. الصحة تستحدث قسما للأبحاث الإكلينيكية بالمستشفيات

ترشيحاتنا

الغرامة 4 آلاف جنيه.. الحكومة: إطلاق حملة لضبط مخالفي قرار ارتداء الكمامة

حسن المستكاوي عن اشتباك كهرباء ومحمد فضل: المسئول يجب أن يكون مسئولا.. فيديو

متحدث الوزراء: إقرار مواعيد إغلاق المحلات الأربعاء.. واستثناء السوبر ماركت والصيدليات

عمره 100 عام.. سر زيارة المئات من الناس لقبر كلب ووضع العصي أمامه

بداية من الغد.. متحدث الوزراء: تطبيق أول إجراء لـ مواجهة كورونا

نصار: الزمالك على أعتاب تحقيق إنجاز تاريخي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمره 100 عام.. سر زيارة المئات من الناس لقبر كلب ووضع العصي أمامه

بعد زواجها من رجل أعمال .. أجرأ 10 صور لـ درة

آخرهم نمبر وان.. تعرف على أسعار سيارات الفنانين باهظة الثمن.. بالصور