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مجلس الوزراء: تطبيق غرامات دون استثناء على من لم يلتزم بارتداء الكمامة في الأماكن العامة.. فيديو

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:22 ص
المتحدث بأسم مجلس
المتحدث بأسم مجلس الوزراء
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محمود محسن
أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة وداخل وسائل المواصلات سيكون الزاميا، مشددا على أن من لا يرتدي الكمامة ستوقع عليه العقوبة المقررة وفقًا لقرار رئيس الوزراء، وهي 4000 جنيه.


وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج آخر النهار عبر فضائية النهار،  أن هناك توجيهات للسلطات القائمة على إنفاذ القانون، لتطبيق هذه الغرامات بشكل فوري دون أي استثناءات.


وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الموجة الثانية لكورونا وصلت إلى دول بالمحيط الإقليمي لمصر، مشيرا إلى أن أعداد الإصابات أكبر مما شهدته تلك الدول في الموجة الأولى.


وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن كورونا لم ينتهِ في مصر أو العالم، مؤكدا ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مطالبًا المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة وداخل المواصلات العامة.

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