حكم النمص للنساء وآراء الفقهاء فيه.. أزهري يجيب.. فيديو

قال الدكتور أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، إن الله لعن مجموعة من النساء منها المتنمصات ومعناه الأخذ من الحاجب.









وأضاف سلامة، في البث المباشر للأزهر الشريف على صفحته الرسمية على فيس بوك، أن العلماء اختلفوا في حكم النمص ، على أربعة أقوال:





القول الأول وهو قول جمهور الحنابلة بأن النمص حرام بأي حال ولأي شخص.





القول الثاني وهو قول الأحناف، وقالوا بأنه يجوز النمص للزوج ولو بغير إذنه إن كان هذا الشعر يؤذيه.





القول الثالث وهو رأي الشافعية، أن النمص لا يكون إلا بإذن الزوج .





القول الرابع، وهو قول المالكية بأنه يجوز النمص بشكل عام إلا إذا منعت من الزينة كالمرأة التي في فترة الحداد.





وأشار إلى أن الفقهاء الذين قالوا بجواز النمص للنساء ، لم يخالفوا شرع الله، فلا يعقل بأنهم يخالفوا شرع الله وإنما اعتبروا بحديث النبي عن لعن النامصات، ولكنهم رأوا العلة من هذا الحديث، بأن العلة المنصوص عليها بأنهن يغيرن خلق الله كما أن فيه نوعا من الغش والتديس.





حكم تنظيف الحواجب





قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدار الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن تنظيف الحاجب حلال، بشرط أن تقتصر الإزالة على الشعر الزائد فقط وهو ما دون جسم الحاجب.



وأوضح «ممدوح» فى إجابته عن سؤال: « ما حكم تنظيف الحاجب ؟» أن النمص هو إخراج الحاجب عن أصل خلقته، أما مسألة التنظيف وإزالة زوائد الحاجب فلا شيء في ذلك.



وأشار إلى أن من تريد أن تزيل شعر حاجبها الزائد جائز ولكن يجب أن يكون في حد المعتاد ولا يغير من شكلها شيء، مبينًا أن الحرام هو أن تزيل الحاجب نفسه لإعادة رسمه.



حكم تشقير الحواجب

تشقير الحاجبين هو صبغ حافّتيهما باللون الأشقر، بحيث يظن الناظر إليهما أن الحاجب دقيقٌ رقيقٌ، وله صورٌ: فإن كان بطريقة الوخز -أي الوَشْم- فهو حرامٌ شرعًا.



أما إن كان عن طريق الصبغ بأدوات الزينة كالألوان الصناعية فلا مانع منه شرعًا، إلا إذا كانت المرأة في فترة حدادٍ على الزوج فإنه لا يجوز لها ذلك؛ لأنه من قبيل الزينة الممنوعة شرعًا في هذه الفترة".





إزالة زوائد الحاجب

قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن إزالة الشعر الزائد من الحاجب جائزة ولا شيء فيها.



وأضاف "العجمي"، في إجابته عن سؤال "ما حكم إزالة زوائد حاجب المرأة وتنظيف الحاجب، فهل يعتبر من النمص المحرم؟"، أن النمص هو إخراج الحاجب عن أصل خلقته، أما مسألة التنظيف وإزالة زوائد الحاجب فلا شيء في ذلك.



وأشار إلى أن من تريد أن تزيل شعر حاجبها الزائد جائز ولكن يجب أن يكون في حد المعتاد ولا يغير من شكلها شيء فلا حرج في ذلك، ولكن الحرام هو أن تزيل الحاجب نفسه لإعادة رسمه.





حكم الوشم والتاتو