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أخبار العالم

الشرطة النمساوية تكشف معلومات جديدة عن هجوم فيينا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:20 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
كشفت الشرطة النمساوية، اليوم الثلاثاء، عن إجراء عمليات تفتيش واسعة النطاق على الحدود في أعقاب هجوم فيينا. 

وذكرت وسائل إعلام دولية إن الشرطة النمساوية تتحدث عن مسلحين مختلفين ومسارح جريمة عدة، وليس جريمة واحدة فقط. 

وأدان رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، بشدة الهجوم الإرهابي الذي شهدته العاصمة النمساوية فيينا اليوم الاثنين، والذي استهدف 6 مواقع بالمدينة.

وقال ميشيل عبر حسابه على موقع "تويتر": "تدين أوروبا بشدة هذا العمل الجبان الذي ينتهك الحياة والقيم الإنسانية.. أفكاري مع ضحايا وشعب فيينا في أعقاب هجوم الليلة المروع.. نتضامن جميعا مع النمسا".

فيما نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية"، عن متحدث باسم وزارة الداخلية النمساوية قوله إنه لايمكن تأكيد أن أحد المهاجمين كان يرتدي حزامًا ناسفا.


وكانت الشرطة النمساوية، أعلنت مساء أمس الإثنين، شنها عملية أمنية وسط العاصمة فيينا، بعد إطلاق نار بالقرب من كنيس يهودي.


فيما قال وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر، إن هجوم فيينا الذي استهدف كنيسا يهوديا يرجح أنه عمل إرهابي.

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