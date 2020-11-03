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برلمان

الموازنات والأجور والأسعار أبرزها.. 14 اختصاصا لـ اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 06:02 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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أحمد أيمن
أعلنت لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ انتهاء المناقشات حتى المادة ٢٣٩ ومن المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة، اليوم الثلاثاء لمناقشة باقي المواد. 

وحددت المادة 36 من مشروع اللائحة الداخلية اللجان النوعية بمجلس الشيوخ والمقدرة بـ14 لجنة نوعية، على عكس لجان مجلس النواب المكونة من 25 لجنة نوعية. 

وتتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها، ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

ووفقا للمادة 45 من اللائحة، تختص لجنة الخُطة والموازنة والشئون الاقتصادية بما يلي:

1- الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى.

2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

3- التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزي للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التي يعدها عن المركز المالي للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

4- التشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية.

5- السياسة الاقتصادية.

6- مسائل النقد والائتمان والادخار.

7- سياسة الأجور والأسعار.

8- التأمين والقروض.

9- شئون التجارة الداخلية.

10- التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكي.

11- شئون التجارة الخارجية.

12- التشريعات والاتفاقات الاقتصادية والتجارية.

13- سياسة الاستثمارات والمناطق الحرة.

14- موازنة مجلس الشيوخ وحساباته الختامية.

كما يختص بغير ما سبق من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط والمالية والتجارة والتموين والاستثمار والاقتصاد والتعاون الدولي.

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