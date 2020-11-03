الأزهر يدين هجمات فيينا الإرهابية: إزهاق روح شخص قتل للإنسانية جمعاء

أدان الأزهر الشريف وإمامه الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الهجمات الإرهابية التي حدثت خلال الساعات الماضية ، في أماكن متفرقة بالعاصمة النمساوية فيينا.





وشدد الأزهر ، على أن قتل نفس واحدة؛ هو قتل للإنسانية جمعاء، وأن حق الإنسان في الحياة ، من أسمى المقاصد في جميع الشرائع والقوانين.





وناشد الهيئات والمؤسسات الدولية كافة، أن تقف صفا واحدا في وجه الإرهاب، وأن يتضامن الجميع؛ من أجل نشر السلام في ربوع العالم ودحض العنف والكراهية.



