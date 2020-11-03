دعما من جماهير الأهلي في أزمته مع فضل.. هاشتاج #كهربا_ردك_بالملعب يتصدر تويتر

تصدر هاشتاج #كهربا_ردك_بالملعب، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ عقب الازمة التي جمعت بين لاعب الاهلي محمود عبد المنعم "كهربا" وعضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة محمد فضل.





ودشن جماهير النادي الاهلي، الهاشتاج؛ دعما منهم لنجم القلعة الحمراء في ازمته الاخيرة امام محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، والتي حدثت خلال الاحتفال بتتويج النادي الأهلي بدرع الدوري المصري الممتاز لموسم 2019-2020.









وكشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المُكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن انتهاء أزمته مع لاعب فريق النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا.





وقال فضل، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "البيت الكبير" المذاع على قناة "الأهلي": "كهربا بمثابة أخي الصغير، والأزمة انتهت".





وأضاف: "بمجرد تواجد كهربا في مقر الاتحاد؛ الصفحة أغلقت بالنسبة لي، وأتمنى له التوفيق".





وتابع: "سيكون هناك تنسيق بعدد محدد من الجماهير؛ حال وصول الأهلي والزمالك للنهائي، وسنسعى لفعل ذلك لصالح الكرة المصرية".



