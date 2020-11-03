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أخبار البلد

الرابع على العالم في فئته.. شاهد روعة وجمال متحف المركبات الملكية ببولاق بعد افتتاحه

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 05:59 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
فتح متحف المركبات الملكية أبوابه أمام الزوار، بعد إعاده ترميمه، فهو يعد من أهم متاحف مصر؛ نظرا لأنه فريد من نوعه في إفريقيا، بالإضافة إلى تخصصه، وهو أيضا بمثابة المتحف الرابع على العالم.

ويضم المتحف مجموعة من العربات الملكية المختلفه والتى ترجع الى فترة حكم محمد على باشا، بالإضافة إلى أطقم خيول، وكل ما تشمله، فضلا عن الملابس الخاصة بالعاملين الذين ترتبط وظائفهم بالعربات.

كما يحوي مجموعة من اللوحات الزيتية للملوك والاميرات فى فترة أسرة محمد على وأـحفاده.

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الجدير بالذكر أن أعمال تطوير المتحف شملت إعادة تأهيل المبنى وتدعيمه إنشائيا وترميم الواجهات والانتهاء من التشطيبات المعمارية، وتجهيز قاعات العرض الخاصة به، بالإضافة إلى معمل للترميم مجهز بأحدث الأجهزة العلمية المستخدمة، كما تم تزويد المتحف بقاعة للعرض المرئي لعرض أفلام وثائقية عن المركبات الملكية في ذلك الوقت. 

ويقع المتحف فى بولاق ابو العلا وتم تحديد أسعار تذاكر متحف المركبات حيث تبلغ 20 جنيهًا للمصريين و5 جنيهات للطلاب، فيما تبلغ سعر التذكرة للأجانب 100 جنيه، و50 جنيهًا للطلاب الأجانب، ويبلغ سعر استخدام الكاميرا الفوتوغرافية 50 جنيهًا، إلى جانب استخدام كاميرات الهاتف المحمول خلال الزيارة بالمجان.

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