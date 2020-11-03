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أخبار العالم

روسيا تطلب معلومات عن جنسيات ضحايا هجوم فيينا الإرهابي

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 07:23 ص
أ ش أ
أكدت وزارة الخارجية الروسية أن سفارة موسكو في فيينا على اتصال بالجهات المعنية؛ لتوضيح جنسية ضحايا الهجوم الذي وقع في العاصمة النمساوية، معربة عن تعازيها على خلفية العملية الإرهابية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء عن المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا قولها: "إن السفارة الروسية في فيينا على اتصال بالأجهزة المعنية النمساوية لتوضيح مسألة جنسية القتلى والجرحى جراء العملية الإرهابية. ونعرب عن تعازينا للنمسا".

وأعلنت السلطات النمساوية أن الهجوم شمل 6 مواقع مختلفة قرب أكبر كنيس في المدينة، فيما أكدت الشرطة سقوط قتلى، بينهم أحد المارة وشخص شارك في العملية، وعدد من الجرحى، في حوادث عدة لإطلاق النار، لكن لم يتم توضيح عددهم حتى الآن.

وكان مستشار النمسا سيباستيان كورتز قد وصف في وقت سابق العملية بالهجوم بالإرهابي الشنيع، معلنًا نشر قوات من الجيش وسط فيينا لحراسة المواقع العامة بهدف مساعدة الشرطة.

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