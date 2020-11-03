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أخبار العالم

السعودية تعلن تضامنها مع النمسا ضد الهجوم الإرهابي بفيينا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 09:03 ص
السعودية تعلن تضامنها
السعودية تعلن تضامنها مع النمسا ضد الهجوم الإرهابي بفيينا
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دعاء أبوهشيمة
أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة النمساوية فيينا.


ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أكدت وزارة الخارجية تضامن المملكة مع جمهورية النمسا في اتخاذها لجميع الإجراءات الكفيلة بحفظ الأمن وحماية الآمنين من نزعات التطرف وأعمال الإرهاب والعنف بجميع أشكالها.


وتقدمت الوزارة بخالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية النمسا حكومة وشعبًا، وصادق الأمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.


وأعلن وزير داخلية النمسا، كارل نيهمر، اليوم الثلاثاء، أن منفذ هجوم العاصمة النمساوية فيينا متعاطف مع تنظيم داعش الإرهابي.


وكان الوزير النمساوي، أعلن من قبل قتل أحد منفذي هجوم العاصمة فيينا، ولا يزال آخر طليقا.


وكان وزير الداخلية النمساوي، أكد تسلح منفذي هجوم فيينا بأسلحة ثقيلة ومتطورة، مطالبا من الجميع البقاء في منازلهم.


وأعلن قائد شرطة العاصمة النمساوية فيينا، اليوم الثلاثاء، ارتفاع ضحايا الهجوم الذي وقع بالمدينة إلى 3 قتلى، بالإضافة إلى منفذ الهجوم.


وذكرت وسائل إعلام نمساوية، اليوم الثلاثاء، أن امرأة توفيت؛ متأثرة بإصابتها في الهجوم الذي تعرضت له العاصمة النمساوية فيينا، لتكون الشخص المدني الثاني الذي قتل في الهجوم.


وطالب وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهمر، من المواطنين، بتجنب الذهاب إلى وسط العاصمة فيينا، كما دعا إلى ضرورة عدم ذهاب الأطفال إلى المدارس، صباح اليوم الثلاثاء. 


وقال الوزير النمساوي، في مؤتمر صحفي، إن الهجوم الإرهابي أسقط عددا من القتلى والجرحى، مشيرا إلى استمرار وجود شخص من منفذي الهجوم حرًّا. 


وأضاف أن مهاجما واحدا قُتل في إطلاق نار مع الشرطة بالعاصمة النمساوية فيينا.


وكان وزير داخلية النمسا كتب في تغريدات على "تويتر": "ما زلنا نتعامل مع هجوم إرهابي تمكنا من القضاء على أحد الإرهابيين، والبحث لا يزال ساريًا، ويرجى البقاء في الداخل، ونحن ما زلنا نحارب الإرهابيين". 

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