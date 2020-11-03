AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مصر للطيران تضيف رحلة ثالثة أسبوعيا إلى انجمينا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 09:37 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
Advertisements
نورهان خفاجي
احتفل إقليم مصر للطيران بدولة تشاد- انجمينا ، بمناسبة إعادة تشغيل الرحلة الثالثة لخط انجمينا في جو تسوده البهجة وذلك بعد توقف هذه الرحلات في ظل جائحة كورونا.

وقام فريق عمل مصر للطيران بتشاد برئاسة مادلين مكرم معوض مدير المكتب بتهنئة عملاء مصر للطيران وتوزيع هدايا تذكارية عليهم واجراء سحب علي تذكرة مجانية علي متن الطائرة.

وتسير مصر للطيران حاليا ٣  رحلات بخط سير القاهرة- أنجمينا- القاهرة أيام الأحد و الثلاثاء و الخميس.

جدير بالذكر أنه تم إستئناف التشغيل الي ندجامينا اعتبارا من ١ اغسطس بمعدل رحلتين اسبوعيا وتم زيادتهم برحلة يوم الثلاثاء من كل اسبوع لتصل الي ثلاث رحلات اسبوعيا اعتبارا من بداية جدول الشتاء الحالي (٢٧ اكتوبر).
مصر للطيران تضيف رحلة ثالثة أسبوعيا إلى انجمينا
مصر للطيران تضيف رحلة ثالثة أسبوعيا إلى انجمينا

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لنقل أكثر من 2500 راكب.. مصر للطيران تسير 30 رحلة جوية لعدة وجهات دولية

الاستثنائية للسعودية ونيجيريا.. مصر للطيران تسير 40 رحلة جوية اليوم

بنسبة إشغال 60%.. مصر للطيران تسير 42 رحلة أسبوعية بين القاهرة والإمارات

مصر للطيران تسير 34 رحلة جوية منتظمة تنقل على متنهم 3600 راكب

مصر للطيران تُسيّر رحلتين إلى المغرب أيام 8 و9 أكتوبر

بمعدل رحلتين أسبوعيا.. مصر للطيران تسير رحلات استثنائية إلى المغرب

ترشيحاتنا

عيار 24 بـ 945 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 3-11-2020.. فيديو

شاهد.. محمود العسيلي وزوجته في أحدث ظهور لهما على يخت

أخبار الرياضة.. نقل مارادونا إلى المستشفى.. وريال مدريد يبحث عن بديل راموس

وفاة المايسترو الروسي ألكسندر فيديرونيكوف متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

تحليل شخصية طفل المرور.. أطباء علم نفس واجتماع يشرحون سبب تكبُّرِه

طريقة مبتكرة لعمل الشوفان والزبادي للتخسيس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات كيا سبورتاج 2020 /2021 الأخيرة فى مصر

بعد رحيل بطل سلسلة جيمس بوند.. تعرف على أقوى سيارات العميل السري..صور

فى 5 خطوات.. حول إطارات سيارتك لتحفة فنية