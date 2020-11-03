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أخبار العالم

آخر ضحايا كورونا.. رئيس بنما يدخل العزل الذاتي

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 09:39 ص
رئيس بنما لورنتينو
رئيس بنما لورنتينو كورتيزو
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بعدما سقط العديد من رؤساء الدول والمسئولين السياسيين ضحايا الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، بدأ رئيس بنما لورنتينو كورتيزو العزل الذاتي بعد أن ثبتت إصابة زميل مقرب بالفيروس كورونا، دون الكشف عن اسم أو منصب الشخص المصاب. 

وقالت الرئاسة البنمية على تويتر إن كورتيزو أجرى اختبارين لفيروس كورونا، وكلاهما سلبي، لكنه سيواصل العزل "حتى يكرر الاختبارات في غضون أيام قليلة".

وارتفع أعداد المصابين بالفيروس حول العالم إلى 47 مليونا و339 ألفا، بينما بلغت الوفيات حوالي مليون و211 ألف، وتجاوز عدد المتعافين 34 مليون شخص. 

وأمس الإثنين، أكدت وزارة الدفاع الألمانية أن الوزيرة أنيجريت كرامب كارينباور، وضعت نفسها في حجر صحي ذاتي، بعد أن علمت أنها خالطت شخصا ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أكدت أمس، من أنه "لم يفت الأوان" لاتخاذ إجراءات حاسمة بشأن مواجهة فيروس كورونا. 

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس الاثنين، إن الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بكوفيد – 19 في بعض البلدان في أوروبا وأمريكا الشمالية قدم للقادة "لحظة حاسمة للعمل". 

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