شركات عالمية تتقدم لإنشاء 7 مستودعات ضخمة لتخزين السلع الإستراتيجية في مصر

كشف الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن جنسيات بعض الشركات العالمية التي تقدمت لشراء كراسات شروط إنشاء 7 مستودعات لتخزين السلع الاستراتيجية في 7 محافظات، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأمين احتياجات المواطن من السلع الأساسية.









وقال عشماوي، في اتصال هاتفي لموقع "صدى البلد"، إنه تقدم لشراء كراسة الشروط شركة دنماركية وشركة أمريكية وأخرى عربية وشركات كبرى محلية منها: شركة أوراسكوم وشركة بتروجت وشركة سام كريت.











وأضاف أنَّه سيتمّ عقد جلسة خلال الأيام المقبلة مع الشركات الكبرى التي اشترت كراسات الشروط، بحضور وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة للرد على أي استفسارات تتعلق بتنفيذ المستودعات الاستراتيجية.









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وأوضح أنه سيتمّ البدء في إنشاء 4 مستودعات بمحافظات الشرقية والسويس والفيوم والأقصر كمرحلة أولى، وطرح ممارسة بعد هذا اللقاء لترسية الشركات بعد تقييم العروض، وقد يحدث تحالفات لأكثر من شركة لإنشاء مستوع أو أكثر، مؤكدا أن العامل الأساسي في أساليب التقييم هو الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والتقنيات الفنية لإدارة هذه المستودعات وميكنة المخزون، الأمر الذى سيمكن من معرفة كميات السلع المخزنة وأيضا حجم المنتجات المنصرفة.









وأشار إلى مساهمة المستودعات في ضبط منظومة التخزين ومنع التلاعب، إضافة إلى سهولة الجرد ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة، وأيضًا السلع التي بها نقص، مما يضمن تأمين احتياجات البلاد لنحو 25 سلعة أساسية.









وبين أنَّه سيتمّ طرح إنشاء 3 مستودعات أخرى كمرحلة ثانية في محافظات الجيزة وكفر الشيخ والإسماعيلية، لافتًا إلى أنَّ اختيار هذه المحافظات جاء بناءً على دراسة لتقييم معدلات الاستهلاك من السلع الأساسية ومتوسط الإنفاق، وفقًا للكثافة السكانية لكل محافظة، وكذلك المحافظات القريبة من أماكن إنشاء المستودعات بجانب القرب من موانئ السلع المستوردة، وأيضًا من أماكن الإنتاج الزراعية والصناعية، وتمّ حساب استهلاك متوسطات الإنفاق وفقًا للكثافة السكانية لكل محافظة وطبيعة الاستهلاك.