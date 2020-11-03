AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

شركات عالمية تتقدم لإنشاء 7 مستودعات ضخمة لتخزين السلع الإستراتيجية في مصر

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 02:00 م
العشماوى
العشماوى
Advertisements
محمد صبيح

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التموين في 6 سنوات ..زيادة المخزون الاستراتيجي للسلع من 3 إلى 8 أشهر.. إنشاء 18 مركزا لوجستيا فى 11 محافظة و50 صومعة لتخزين القمح في 17

وزير التموين خلال افتتاحه فرع هايبر وان بسفنكس الجديدة: طرح 4 مستودعات سلعية كمرحلة أولى باستثمارات 12 مليار جنيه.. والإعلان عن تفاصيل أول بورصة سلعية الخميس المقبل

لإنتاج مليون كرة سنويا.. وزير الرياضة يبحث شراكة مصنع النجيل الصناعي مع أكبر الشركات العالمية.. شاهد

التموين: إنتاج الخبز البلدي يحتاج 10 ملايين طن قمح سنويا

رسميا..وزير التموين يعلن تأسيس البورصة السلعية المصرية

رسميا.. تأسيس البورصة السلعية المصرية.. وبدء طرح عدد من السلع الأساسية في مطلع العام المقبل كمرحلة أولى.. ووزير التموين: تهدف إلى تقليل حلقات تداول السلع وتشجع صغار التجار والمنتجين

ترشيحاتنا

موظفة بإدارة الباجور الصحية بالمنوفية تلقي بنفسها من الطابق الخامس

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3-11-2020

عروس الباجور.. محامي قاتل زوجته في ليلة الدخلة ينسحب من الدفاع عن المتهم

إعلامي مغربي يدافع عن بدر بانون بعد واقعة مطار محمد الخامس

ليلة الإرهاب في فيينا.. تفاصيل هجوم داعش الدموي في النمسا.. فيديو وصور

تويوتا تطرح فئات جديدة من كورولا toyota corolla 2021 في مصر بسعر 290 ألف جنيه.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا تطرح فئات جديدة من كورولا toyota corolla 2021 في مصر بسعر 290 ألف جنيه.. صور

ارتفاع أسعار إم جي mg 5 2021 اليوم في مصر .. صور

تعرف على حجم مبيعات السيارات الصينية في مصر 2020 وأكثرها مبيعا.. صور