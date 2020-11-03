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محافظات

خلال لقائه بعدد من ذوي الهمم.. محافظ أسيوط يعلن دمجهم بجميع الفعاليات والأنشطة

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:25 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بعض الأشخاص من ذوي الهمم وذلك بديوان عام المحافظة لبحث تفعيل دمج ذوي الهمم في مختلف القطاعات وجميع الفعاليات فضلًا عن الاستماع إلى طلباتهم وايجاد الحلول العاجلة لها ضمن اجتماعات المحافظ المتعددة مع المواطنين وذوى الهمم للوقوف على مشاكلهم وطلباتهم بمشاركة القيادات التنفيذية ومسئولي قطاعات الخدمات بالمحافظة .. وذلك بحضور العميد أركان حرب محمد وهيدى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومنيرة بكرى مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظ للجمعيات الأهلية.

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في بداية اللقاء استمع المحافظ إلى طلبات بعض الأشخاص من ذوي الهمم والتي تمثلت في تفعيل دمجهم في كافة الأنشطة والتأكيد على تعميم تركيب رامب إتاحة للأشخاص ذوي الهمم بجميع المصالح الحكومية والقطاعات ومديريات الخدمات تسهيلًا عليهم لدخول تلك الأماكن.

وأكد محافظ أسيوط – خلال اللقاء – على تكليف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتفعيل دمج الأشخاص ذوي الهمم بكافة الفعاليات والرحلات والأنشطة التي تنظمها المديرية بكافة مكاتبها بالإضافة إلى عمل أبحاث اجتماعية للحالات ذوي الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة ومساعدتهم فضلًا عن توجيه رؤساء المراكز والأحياء بمتابعة تركيب رامب الإتاحة بجميع المنشآت الحكومية والخدمية بجميع المراكز والأحياء ودراسة مقترح إنشاء نادى لهم بالمحافظة ليكون متنفسًا للأشخاص ذوي الهمم فضلًا عن تكليف مديرية الشباب والرياضة بدمجهم في كافة الأنشطة والفعاليات وتخصيص شباك ومنفذ بكافة مديريات الخدمات.


كما أشار المحافظ إلى استمرار عقد لقاءات دورية مع الأشخاص ذوى الهمم للاستماع إلى مشكلاتهم وطلباتهم ودمجهم في كافة القطاعات والفعاليات لافتًا إلى تكليف مديرية القوى العاملة بتفعيل ومتابعة تنفيذ تعيين نسبة 5 % بالمصانع والشركات والأنشطة التي تتناسب معهم فضلًا عن إلحاقهم بالدورات التدريبية اللازمة لصقل خبراتهم وقدراتهم للالتحاق بسوق العمل وإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر معلنًا دعمه الكامل وتقديم كافة المساعدة للأشخاص ذوي الهمم بالمحافظة وعقد لقاءات دورية معهم للاستماع إلى مشاكلهم وإيجاد الحلول العاجلة لها وتلقى كافة طلباتهم وشكواهم والاستجابة العاجلة لها وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لدمج ذوى الهمم في المجتمع وتوفير كافة سبل الدعم لهم من فرص عمل لهم بالقطاع الخاص وتدريبهم على إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم الدعم لهم.
خلال لقائه بعدد من ذوي الهمم.. محافظ أسيوط يعلن دمجهم بجميع الفعاليات والأنشطة
خلال لقائه بعدد من ذوي الهمم.. محافظ أسيوط يعلن دمجهم بجميع الفعاليات والأنشطة
خلال لقائه بعدد من ذوي الهمم.. محافظ أسيوط يعلن دمجهم بجميع الفعاليات والأنشطة

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