خبير: قرار تحرير سعر الصرف نقل أموال المصريين بالخارج للقنوات الشرعية

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وبحسب أخر بيان للبنك المركزي منذ أيام، أظهرت البيانات الأولية ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2019/2020 ‏‏‏بمعدل 10.4%‏ لتسجل أعلى مستوى تاريخي لها بلغ نحو 27.8 مليار دولار (مقابل نحو 25.2 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة)، جاء ذلك وفقا لبيان صادر عن البنك المركزي المصري





واعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر يونيو 2020 بمعدل 33.7% لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال شهر يونيو 2019).



