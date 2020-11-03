خبير: قرار تحرير سعر الصرف نقل أموال المصريين بالخارج للقنوات الشرعية

قال الخبير المصرفي محسن الخضيري، إن زيادة تحويلات المصريين بالخارج تعكس أهمية قرار تحرير سعر الصرف "التعويم" الذي تم منذ 4 سنوات من اليوم، وأدي إلى نقل مليارات الدولارات من السوق الموازية إلى القنوات الشرعية في البنوك.
وأوضح الخضيري، في تصريحات له لـ صدى البلد، أن المصريين بالخارج عززوا من نقل أموالهم عبر البنوك بعد ارتفاع سعر الدولار في القطاع المصرفي، وعدم المخاطرة في السوق السوداء الذي أصبحت أسعاره بنفس أسعار الدولار في البنوك تقريبا.
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وبحسب أخر بيان للبنك المركزي منذ أيام، أظهرت البيانات الأولية ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2019/2020 بمعدل 10.4% لتسجل أعلى مستوى تاريخي لها بلغ نحو 27.8 مليار دولار (مقابل نحو 25.2 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة)، جاء ذلك وفقا لبيان صادر عن البنك المركزي المصري
واعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر يونيو 2020 بمعدل 33.7% لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال شهر يونيو 2019).
يذكر تراجعت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة أبريل/يونيو 2020 بمعدل 10.5% لتسجل نحو 6.2 مليار دولار (مقابل نحو 6.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق).