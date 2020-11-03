بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.. 140 مليون جنيه لتنفيذ 130 مشروعا شبابيا

شهدت الدكتورة نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، الثلاثاء، توقيع عقود بين جهاز تنمية المشروعات وعدد من الجمعيات الأهلية بمحافظتي أسيوط والشرقية وذلك في إطار قيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتنفيذ أنشطة اتفاقية التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية بـ 11 محافظة (البحيرة- الشرقية- الدقهلية- الغربية- القليوبية- المنوفية- كفر الشيخ- المنيا- أسيوط- الفيوم- الأقصر) وهي المحافظات الأكثر تصديرا لظاهرة الهجرة غير النظامية وذلك بإجمالي تمويل قدره 27 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي.





وبحسب بيان، تهدف العقود الموقعة مع تلك الجمعيات الي توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات للخدمة المجتمعية العامة لأهالي المحافظتين وتوفير فرص تشغيل للشباب في مجالات الخدمات المجتمعية والتوعية البيئية والصحية ( 70 ألف يومية تشغيل).





حضر فعاليات التوقيع إبراهيم العافية مستشار سفير الاتحاد الأوروبي ورئيس التعاون الأوروبي بالقاهرة والمهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز.





اقرأ أيضًا:









وأوضحت نيفين جامع أن هذا التوقيع يمثل بداية لتنفيذ مختلف مكونات الاتفاقية وفى مقدمتها مكون الخدمات المجتمعية الذى يستهدف اتاحة تمويل قدره 140 مليون جنيه لتنفيذ 37 مشروعًا في مجال الصحة و36 مشروعًا في مجال البيئة و32 مشروعًا في مجال رياض الأطفال و25 مشروعا في مجال محو الأمية.





وذكرت أنه من المتوقع أن توفر هذه المشروعات 2،6 مليون يومية تشغيل للشباب في الفئة العمرية من 18 إلى 29 عاما كما سيستفيد حوالى 1,2 مليون مواطن من الخدمات التي يتم تنفيذها سواء في مجال الرعاية الصحية أو البيئية، وأكدت أن أنشطة الاتفاقية تتم بالتوافق والتنسيق الكامل مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج حيث يتم تنفيذ حوالي 800 ندوة للتوعية بأضرار الهجرة غير النظامية وفرص العمل البديلة والتي تستهدف حوالي 16 ألف مواطن.





وأشارت نيفين جامع إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى اتاحة بدائل تشغيل للشباب في المحافظات المستهدفة من خلال مشروعات تنمية مجتمعية وبنية أساسية كثيفة العمالة يكون لها عائد مادي جيد بالإضافة الي برامج لتدريب الشباب واكسابهم مهارات حرفية وصناعية جديدة تمكنهم من الدخول في سوق العمل أو إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر توفر لهم دخل مناسب وأشارت إلي أهمية هذه الاتفاقية في توفير فرص تشغيل للعمالة غير المنتظمة او العمالة متوسطة المهارة خاصة في مشروعات تحسين البنية الأساسية .





من جانبه أوضح المهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات إلى أن اتفاقية الهجرة غير النظامية تتضمن ثلاثة برامج ومكونات رئيسية لإتاحة يوميات تشغيل للشباب المكون الأول خاص بتشغيل الشباب في مشروعات تطوير وتحسين البنية الأساسية باستخدام العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة بدلا من الآلات والمعدات.





أما المكون الثاني يختص بتشغيل الشباب في مجالات التوعية الصحية والبيئية ومحو الأمية ورياض الأطفال ويعتمد المكون الثالث علي تدريب الشباب علي عدد كبير من الحرف والمهارات الصناعية واليدوية لتؤهلهم للتشغيل الذاتي من خلال اقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر أو لتطوير قدراتهم وفقا لمتطلبات سوق العمل فيسهل حصولهم علي فرص عمل جيدة.