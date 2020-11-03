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تعليم

الجامعة التكنولوجية: لا اشتباه كورونا لدينا.. وطلابنا ملتزمون بالإجراءات الوقائية

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 03:32 م
الجامعة التكنولوجية
الجامعة التكنولوجية
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نهلة الشربيني

قال الدكتور محمود نعمة، رئيس الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة، إن حتى الآن لم تظهر  لدينا أي حالات كورونا، ومن الطبيعي وجود تخوفات، لكن يجري السيطرة عليها حتى لا تصبح هستيرية. 

 

وأضاف "نعمة" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" ، أن الجامعة حريصة على الطلاب من الالتزام بالإجراءات ومنع دخول المحاضرات بدون كمامة ، لا يوجد كثافة بالمحاضرات، بالإضافة إلى أن الإجراءات من تعقيم يتم بصورة يومية للقاعات والمدرجات، وجميع الأماكن التي يستخدمها الطلاب في الجامعة.


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وقد انطلق العام الدراسي الجديد وسط اجراءات احترازية مشددة حيث حرصت الجامعات على تطبيق تعليمات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات والتي أوصى بها في اجتماعه الاخير.

 

وقد عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه يوم الأربعاء الموافق ١٤ اكتوبر ٢٠٢٠ في رحاب كلية الهندسة بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور رؤساء الجامعات الحكومية والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات لوضع اللمسات الاخيرة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

 

 

كما أكد  على أن المجلس في اجتماعه اليوم قبل أيام من بداية العام الدراسي وبحضور جميع رؤساء الجامعات الحكومية قد اطمئن على استعداد الجامعات لبداية العام الدراسى الجديد  مشددا على أهمية الالتزام الدقيق بالقرارات الصادرة ومن بينها:

 

 

1- استكمال كافة الاجراءات الاحترازية  مع تشكيل لجنة بكل جامعة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ للإشراف على متابعة كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد

 

 

2-  تفويض هذه اللجنة لرصد وإثبات المخالفات التي قد ترتكب داخل الحرم  للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة واعتمدها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وإعداد تقرير بتلك المخالفات للعرض على السلطة المختصة لاتخاذ ما يلزم 

 

 

3- التزام اعضاء هيئة التدريس بالتواجد من اليوم الاول  للدراسة وأهمية البدء في  مراجعات على المقررات والتدريبات التى لم تستكمل خلال توقف الدراسة بسبب  جائحة فيروس كورونا المستجد

 

 

 

4- التاكيد على سرعة البدء فى مشروعات الجامعات الاهلية المرتبطة بالجامعات الحكومية  مع ضرورة سرعة الانتهاء من  البرامج  الأكاديمية المقترح البدء بها

 

 

 

5- الاستعداد داخل الكليات والمعاهد بالجامعات بمناطق مخصصة للفرز والعزل المؤقت حال الاشتباة فى حالات  الإصابة بڤيروس الكورونا المستجد.

 

 

6- وضع خطوات تنفيذية للتعامل مع الحالات من خلال قطاع ادارة الازمات المركزى والتنسيق مع المستشفيات الجامعية ووحدات مكافحة العدوى فى هذا الصدد.

 

 

 

7- تعميم الاستبيان الذي أعده المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية على جميع الطلاب والعاملين بالجامعات مع

 

 

8- تشجيعهم على التواصل بالخط الساخن(١٠٥) ثم اختيار الرقم (٣) الخاص باستشارة أعضاء هيئة  التدريس بكليات الطب المصرية في حال ظهور أي أعراض مرضية عليهم.

 

 

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