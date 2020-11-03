الشتاء كلمة السر.. التعليم العالي ترد على شائعات انتشار كورونا بالجامعات

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، إن الوضع في الجامعات مطمئن، متابعا: تلتزم الكليات والطلاب بالإجراءات الاحترازية المتبعة، ولا يوجد انتشار لحالات كورونا، مشيرا إلى إنه علميا اثُبت أن الدول التي سبقت مصر في موجة الشتاء والبرد هي من دخلت في الموجة الثانية من كورونا، الأمر الذي يرشدنا لإتباع الأجراءات الاحترازية والحرص على الإلتزام بها داخل وخارج الجامعات حتى لا تزداد الاصابات.





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وأضاف "عبد الغفار" ، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن الدول التي انتشرت بها الاصابات لم يتوقف بها التعليم، مشيرا إلى ان الامر مرتبط بارتفاع معدلات الإصابة نتيجة للتغيرات في الظروف المناخية وبالتالي لابد من أن تراعي الناس ذلك في اتبراع الإجراءات الاحترازية التي اقرتها منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن هناك خطة واضحة تم الاتفاق عليها والتي تتعلق بحالات الاشتباه وحالات الأصابة بكورونا، مؤكدا ان ما هو مطلوب في الوقت الحالي توعية المواطنين باهمية الإجراءات الاحترازية والتغذية السليمة والالتزام بإرتداء الكمامات، مضيفا: "لا ربط بين استمرار العملية التعليمية وكورونا فالامر يتوقف على اتباع الاجراءات الإحترازية والالتزام بها في كل مكان داخل وخارج الجامعة.