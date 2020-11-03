AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

الشتاء كلمة السر.. التعليم العالي ترد على شائعات انتشار كورونا بالجامعات

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 01:56 م
التعليم العالي
التعليم العالي
Advertisements
نهلة الشربيني

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، إن الوضع في الجامعات مطمئن، متابعا: تلتزم الكليات والطلاب بالإجراءات الاحترازية المتبعة، ولا يوجد انتشار لحالات كورونا، مشيرا إلى إنه علميا اثُبت أن الدول التي سبقت مصر في موجة الشتاء والبرد هي من دخلت في الموجة الثانية من كورونا، الأمر الذي يرشدنا لإتباع الأجراءات الاحترازية والحرص على الإلتزام بها داخل وخارج الجامعات حتى لا تزداد الاصابات.


اقرأ ايضا:

أكاديمية البحث العلمي تعلن الفائزين بمسابقة المقالات العلمية خلال نوفمبر


وأضاف "عبد الغفار" ، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن الدول التي انتشرت بها الاصابات لم يتوقف بها التعليم، مشيرا إلى ان الامر مرتبط بارتفاع معدلات الإصابة نتيجة للتغيرات في الظروف المناخية وبالتالي لابد من أن تراعي الناس ذلك في اتبراع الإجراءات الاحترازية التي اقرتها منظمة الصحة العالمية.

 

وأشار إلى أن هناك خطة واضحة تم الاتفاق عليها والتي تتعلق بحالات الاشتباه وحالات الأصابة بكورونا، مؤكدا ان ما هو مطلوب في الوقت الحالي توعية المواطنين باهمية الإجراءات الاحترازية والتغذية السليمة والالتزام بإرتداء الكمامات، مضيفا: "لا ربط بين استمرار العملية التعليمية وكورونا فالامر يتوقف على اتباع الاجراءات الإحترازية والالتزام بها في كل مكان داخل وخارج الجامعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمداء كليات: عودة الأنشطة الطلابية خلال العام الجديد يتوقف على مدى انتشار فيروس كورونا

لتخفيف كثافات الطلاب .. وزير التعليم العالي: الحضور يومين للكليات النظرية و4 للعملية

وزير التعليم العالي: الموجة الثانية لـ كورونا محتملة.. وإنجازاتنا خلال الـ5 سنوات الماضية حلم لأى مسئول.. فيديو

خطة العام الجامعي 2021 مع كورونا.. خالد عبد الغفار: احتمالية حدوث موجة ثانية من الفيروس.. المستشفيات الجامعية مستعدة للتعامل.. ودخلنا في مرحلة الموافقة على اللقاح

الموجة الثانية من فيروس كورونا محتملة.. نواب: الشتاء مناخ مناسب لانتشار الفيروس المشابه للإنفلونزا.. ومطالبات بالتزام بالإجراءات الاحترازية

ملامح أول أيام العام الدراسي.. وزير التعليم العالي يتابع انتظام سير العملية التعليمية وسط إجراءات احترازية مشددة.. إقبال كبير من الطلاب والالتزام بـ جداول التعليم الهجين

ترشيحاتنا

مدير مستشفى سرس الليان يكشف حقيقة دخول مصر الموجة الثانية لفيروس كورونا.. شاهد

عروس الباجور.. محامي قاتل زوجته في ليلة الدخلة ينسحب من الدفاع عن المتهم

أحب الكلمات إلى الله لا يضرك بأيهن بدأت.. البحوث الإسلامية يوضح

طارق شوقي: يا ريت الطلاب يذاكروا السنة دي عشان هنعمل امتحانات بجد.. اللجوء للأبحاث والشفوي سيكون حسب المرحلة العمرية.. لا صحة لرفع الغياب ولا نية لوقف الدراسة بسبب كورونا ومدارسنا ملتزمة بالتعليمات

ماذا يقرأ في صلاة الشروق بعد سورة الفاتحة ؟

أولى نتائج الانتخابات الأمريكية.. ترامب ينتصر على بايدن.. فيديو وصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا تطرح فئات جديدة من كورولا toyota corolla 2021 في مصر بسعر 290 ألف جنيه.. صور

ارتفاع أسعار إم جي mg 5 2021 اليوم في مصر .. صور

تعرف على حجم مبيعات السيارات الصينية في مصر 2020 وأكثرها مبيعا.. صور