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رياضة

قبل ساعات من مواجهة الزمالك.. سلبية مسحة الرجاء المغربي

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 03:29 م
الرجاء ضد الزمالك
الرجاء ضد الزمالك
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ملك موسى
كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن سلبية مسحة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي .

وهذا قبل مباراته المرتقبة أمام الزمالك في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها مساء الغد باستاد القاهرة الدولي.

وكان لاعبو الفريق المغربي خضعوا لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا فور الوصول للقاهرة مساء الأمس، وجاءت نتيجة المسحة سلبية لجميع أفراد البعثة.


ويختتم الفريق المغربي تدريباته اليوم باستاد القاهرة استعدادا للمباراة، بعدما ألغى الرجاء تدريبه بالأمس الذي كان مقررا إقامته باستاد بترسبورت بسبب الإرهاق.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم بالمغرب بهدف دون رد سجله المغربي أشرف بن شرقي.

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