قبل ساعات من مواجهة الزمالك.. سلبية مسحة الرجاء المغربي

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن سلبية مسحة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي .
وهذا قبل مباراته المرتقبة أمام الزمالك في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها مساء الغد باستاد القاهرة الدولي.
وكان لاعبو الفريق المغربي خضعوا لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا فور الوصول للقاهرة مساء الأمس، وجاءت نتيجة المسحة سلبية لجميع أفراد البعثة.
ويختتم الفريق المغربي تدريباته اليوم باستاد القاهرة استعدادا للمباراة، بعدما ألغى الرجاء تدريبه بالأمس الذي كان مقررا إقامته باستاد بترسبورت بسبب الإرهاق.
جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم بالمغرب بهدف دون رد سجله المغربي أشرف بن شرقي.