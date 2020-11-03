طوارئ بصحة الوادي الجديد ترقبا للموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد ، اليوم، الثلاثاء، حالة الطوارئ بالمديرية وجميع الإدارات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية تزامنًا مع التغييرات والتقلبات الجوية وضمن مرحلة "الترقب" للموجة الثانية لفيروس كورونا.





وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن مرحلة تفشي الوباء ما زالت مستمرة وتسمى المرحلة الحالية "مرحلة الترقب" استعدادا للموجة الثانية من الفيروس وتزامنا مع انتشار فيروس الإنفلونزا الموسمية حيث تكثر نزلات البرد وأمراض الجهاز التنفسي.





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وأضاف محروس، أن المديرية استقبلت وفدًا من إدارة الطب الوقائي بالوزارة، لاطلاع الفرق الطبية بالمحافظة على آخر المستجدات بشأن المرحلة الحالية من انتشار فيروس كورونا واستمرت الزيارة لمدة 5 أيام، كما جرى تدريب فريق طبي من المديرية بالوزارة على طرق توعية المواطنين لمواجهة الفيروس.





ولفت إلى أن المديرية اتخذت عدة إجراءات في مواجهة فيروس كورونا منها ما يتعلق بالعنصر البشري، من خلال إعادة توزيع الأطباء بما يضمن تواجد متخصصين بالأمراض المعدية في أمراض الصدر والحميات في جميع أقسام العزل والحجر الصحي.



