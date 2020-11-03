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أخبار العالم

في يوم الانتخابات.. بايدن يخاطب ناخبي بنسلفانيا وأحلامهم

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 04:49 م
جو بايدن
جو بايدن
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شيماء مصطفى
وصل المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، إلى مسقط رأسه مدينة سكرانتون بولاية بنسلفانيا، بصحبة حفيديه.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، زار بايدن أحد مراكز الاقتراع في بنسلفانيا، مؤكدا أنه سيركز على إيجاد فرص عمل في الولاية.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم، الثلاثاء، لإدلاء الناخبين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأشار بايدن إلى أنه سيعمل على حل كل المشاكل التي تعني الأمريكيين، فضلا عن إيجاد المساعدة للطبقة الوسطى.

وكان بايدن، فاز في وقت سابق بـ 5 أصوات من أصل 5 في بلدة ديكسفيل نوتش، بولاية نيو هامبشاير، في أول تصويت بالانتخابات الرئاسية الأمريكية. 

وأعرب بايدن، عن شعوره بتحقيق الفوز في الانتخابات الرئاسية وبقوة، مؤكدا أن الشعب الأمريكي في معركة حقيقية لاستعادة الروح الأمريكية، مطالبا بالتصويت بكثافة له. 

وأضاف بايدن في كلمته "لقد حان الوقت لترامب ليحزم حقائبه ومغادرة البيت الأبيض"، مؤكدا عمله على إعادة شفاء الولايات المتحدة. 

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