AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شوقي غريب: أتمنى انضمام محمد صلاح للمنتخب الأولمبي

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 05:02 م
شوقي غريب
شوقي غريب
Advertisements
عبدالله هشام - تصوير : كرولس صلاح
قال شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، إنه يتمنى انضمام محمد صلاح المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول إلى قائمة منتخب مصر الأولمبي لخوض بطولة الأولمبياد طوكيو 2021.

وأضاف "غريب"، خلال تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، "كل شيء توقف بشأن تواجد محمد صلاح مع المنتخب؛ بسبب كورونا ولكن الفترة المقبلة قد تشهد شيئًا جديدًا، وكل شيء وارد حدوثه، ولكن لم نتحدث عن أي لاعب جديد".

وبدأ منتخب مصر الأولمبي، مرانه الأول بعد فترة التوقف الطويلة على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد، كان ذلك بعد خضوع اللاعبين لمسحة طبية للاطمئنان على صحتهم قبل خوض التدريبات.

وسيدخل المنتخب الأولمبي، معسكرًا مغلقًا اعتبارا من 8 نوفمبر الجاري، استعدادًا لمباراتي كوريا الجنوبية يوم 12 نوفمبر وأمام البرازيل يوم 17 من نفس الشهر ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو الذي ينطلق في يوليو 2021.

ومن المقرر، أن يشارك في المعسكر 35 لاعبًا من الذين وقع عليهم الاختيار من قبل بعد استبعاد اللاعبين المختارين للمنتخب الأول على أن يتم حسم القائمة النهائية قبل الدخول في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسحة طبية لـ 35 لاعبا في معسكر المنتخب الأولمبي.. بعد غد

شوقي غريب يقرر فتح المران الأول للمنتخب الأولمبي أمام الإعلام

شوقى غريب يعلن برنامج المنتخب الأوليمبي استعدادا لأولمبياد طوكيو

المنتخب الأولمبي يستأنف تدريباته بعد توقف طويل بسبب كورونا

شوقي غريب: استكمال الدوري إنجاز يحسب لـ اللجنة الخماسية

ترشيحاتنا

شوبير يكشف كواليس استبعاد جاساما من إدارة مباراة الزمالك والرجاء

أولى نتائج الانتخابات الأمريكية.. ترامب ينتصر على بايدن.. فيديو وصور

صلاح الرابع .. البدري يحسم مصير شارة قيادة منتخب مصر بعد استبعاد أحمد فتحي

أخبار الفن.. هل قبلت درة لقب الزوجة الثانية؟.. وتوم كروز يصور مشاهد أكشن من سلسلة Mission Impossible

بعد رعب الغندور منه.. من هو السنغالي نداي حكم مباراة الزمالك والرجاء

بشرى لعشاق الأبيض.. قناة مصرية تذيع مباراة الزمالك والرجاء المرتقبة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تحذر.. طفرة جديدة من فيروس كورونا تجعل الأمراض أكثر عدوى

بعد طرحها رسميا ..ارتفاع سعر فورد فيوجن 2020 ford fusion فى مصر .. صور

كيد نسا أم خراب بيوت.. هل خدع هاني سعد درة؟