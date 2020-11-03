شوقي غريب: أتمنى انضمام محمد صلاح للمنتخب الأولمبي

قال شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، إنه يتمنى انضمام محمد صلاح المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول إلى قائمة منتخب مصر الأولمبي لخوض بطولة الأولمبياد طوكيو 2021.





وأضاف "غريب"، خلال تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، "كل شيء توقف بشأن تواجد محمد صلاح مع المنتخب؛ بسبب كورونا ولكن الفترة المقبلة قد تشهد شيئًا جديدًا، وكل شيء وارد حدوثه، ولكن لم نتحدث عن أي لاعب جديد".





وبدأ منتخب مصر الأولمبي، مرانه الأول بعد فترة التوقف الطويلة على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد، كان ذلك بعد خضوع اللاعبين لمسحة طبية للاطمئنان على صحتهم قبل خوض التدريبات.

وسيدخل المنتخب الأولمبي، معسكرًا مغلقًا اعتبارا من 8 نوفمبر الجاري، استعدادًا لمباراتي كوريا الجنوبية يوم 12 نوفمبر وأمام البرازيل يوم 17 من نفس الشهر ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو الذي ينطلق في يوليو 2021.

ومن المقرر، أن يشارك في المعسكر 35 لاعبًا من الذين وقع عليهم الاختيار من قبل بعد استبعاد اللاعبين المختارين للمنتخب الأول على أن يتم حسم القائمة النهائية قبل الدخول في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة.



