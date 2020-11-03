بـ 3 طرق مختلفة .. الرجاء المغربي يلجأ إلى الحرب النفسية قبل مواجهة الزمالك





كان الزمالك تفوق على الرجاء المغربي في مباراة الذهاب بهدف دون رد سجله أشرف بن شرقي، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.





ورغم تقلص حظوظ الرجاء في التأهل إلى التشامبيونز ليج الأفريقي، إلا أن الفريق لم يفقد الأمل في الصعود من القاهرة.





ولجأ الرجاء المغربي إلى أسلوبه المعتاد قبل مواجهاته القوية، وهو شن حرب نفسية على المنافس، من أجل تشتيت تركيزه.





واستخدم الرجاء 3 طرق مختلفة من أجل الضغط نفسيا على الزمالك قبل موقعة الغد، حيث نستعرضها في السطور الأتية:





1- التصريحات النارية:

لجأ جمال السلامي المدير الفني لفريق الرجاء المغربي للتصريحات النارية قبل مواجهة الزمالك، حيث قال:" نحن جاهزون من كافة النواحي، هي مباراة ثقيلة ومشحونة وستعرف الكثير من المفاجآت، وأبدا لا يضيرنا ولا يزعجنا أن نلعب مباراة الزمالك بخيار الفوز فقط، أعتقد أن هذا الأمر أفضل لنا وفي تاريخ كرة القدم دلائل كثيرة على سقوط أندية دخلت مباريات بخيارات كثيرة للتأهل فلم تحقق أيا منها".





وعن أبرز سلاح سيواجه به الزمالك قال السلامي: "هناك سلاح أشهرناه في كثير من مبارياتنا هذا الموسم، وهو الدال على الروح الجماعية التي تحدثت عنها، إنه سلاح الريمونتادا، مع كل الاحترام الذي نظهره لنادي الزمالك وهو من الأندية القوية إفريقيا، فنحن قادمون للقاهرة للعودة منها ببطاقة الترشح للمباراة النهائية".





2- الضغط على الكاف:

شهدت الأيام الماضية ضغطا كبيرا من الرجاء على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب التحكيم في مباراة الذهاب، كما أبدى تخوفه من بكاري جاساما حكم مباراة الإياب.





وقام الكاف مؤخرا باستبدال جاساما بالكاميروني نداي، بعد ضغط الرجاء المغربي.





وقال خالد الغندور قائد الزمالك السابق تعليقا على تعيين نداي:" "جايبين نداي السنغالي بتاع فضيحة الصفاقسي ونهضة بركان، اللي لاعيبة الصفاقسي ضربته بعد المباراة و جايبين بكاري جاساما لتقنية الـVAR".





وتابع: "أنا من دلوقتي بقول الحكام دول جايين بغرض وبتوجيه معين.. وربنا كبير".









3- لقطة الشنط:





أثارت شنط السفر الكثيرة التي حملها فريق الرجاء المغربي إلى القاهرة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.





ورأى البعض أن تصوير الشنط بهذه الطريقة ما هي إلا محاولة ضغط نفسي على فريق الزمالك، بإعطاء إيحاء أن الفريق متأكد من الفوز والبقاء في القاهرة، لحين خوض المباراة النهائية أمام الأهلي.





لكن رغم جميع محاولات الرجاء للضغط على الزمالك، ألا أن لاعبى الأبيض يمتلكون الخبرة الأفريقية التي تجعلهم يتخطون عقبة الرجاء في القاهرة، وعدم التأثر بكل تلك المحاولات.

يترقب عشاق كرة القدم في القارة السمراء موقعة من العيار الثقيل بين الزمالك والرجاء المغربي، غدا الأربعاء، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.