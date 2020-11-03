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رياضة

بعثة منتخب الجودو تطير بعد غد إلى أوزبكستان للمشاركة فى معسكر الإعداد الدولى

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 05:14 م
صدى البلد
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محمد سمير
تطير بعثة منتخبنا الوطنى للجودو بعد غد الخميس إلى أوزباكستان للانتظام فى المعسكر الدولى بمدينة طشقند بأوزبكستان خلال الفترة من 4 إلى20 نوفمبر الجارى ، والذى تشارك فيه دول جورجيا واليونان واوزبكستان ، يأتى ذلك فى إطار الإستعداد للبطولة الإفريقية التى تستضيفها مدغشقر فى الفترة من 21 وحتى 27ديسمبر المقبل .

تضم البعثة ١٠ لاعبين هم.. محمد عبد الموجود ، وأحمد عبد الرحمن وزن ٦٦ كيلو جراما ، ومحمد محى ، و عبد الرحمن عبد الغنى وزن 73كيلو جراما ، ومحمد عبد العال ، وعبد الرحمن محمد ، وعبد الله عثمان وزز 81 كيلو جراما ، وحاتم عبد الاخر ، وعلى حازم وزن 90  وأحمد وحيد وزن فوق 100كيلو جرام ، بالإضافة إلى المدربين  ديفيد ماركو وعاطف مصطفى ، ومعهم الدكتور شريف هنوهم إدارى البعثة .

قال المهندس مطيع فخر الدين الزهوى رئيس مجلس إدارة الاتحاد ، إن المنتخب انتظم فى معسكر إعداد داخلى بالمركز الأوليمبى لإعداد المنتخبات الوطنية بالمعادى منذ شهر ، فى أولى الخطوات القوية والجادة استعدادا للبطولة الأفريقية ، واستكمال الإعداد لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل ، مشيرا إلى أن المعسكر الخارجى الدولى الذى يشارك فيه منتخبنا يعد أخر محطة الأعداد للمعارك الأفريقى .

أضاف رئيس الاتحاد أن المنتخب تأهل منه ثلاثة لاعبين للدورة الأوليمبية ، وينتظر أن يتم تأهل ثلاثة لاعبين أخرين من البطولة الإفريقية ، رغم قوة المنافسة من منتخبات تونس والمغرب والجزائر ، فضلا عن بعض الدول مثل الكاميرون وليبيا التى تضم بين صفوفها بعض اللاعبين المتميزين فى أوزان معينة .

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