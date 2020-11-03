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ديني

الأوقاف تصدر كتاب «مفاهيم يجب أن تصحح في فقه السيرة والسنة» بالإنجليزية والفرنسية

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 06:30 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أعلنت وزارة الأوقاف، عن أنه فى إطار التعاون المشترك بين وزارتى الأوقاف والثقافة، أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب فى إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها الحديثة المتميزة "رؤية باللغات الأجنبية" كتاب: "مفاهيم يجب أن تصحح فى فقه السيرة والسنة" للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مترجما باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

 
وقالت الأوقاف فى بيان لها: «إنها تتابع عملية الترجمة لباقى كتب السلسلة، منوهة بأن الكتاب يهدف إلى تصحيح كثير من المفاهيم الخاطئة فى فقه السيرة والسنة، ويؤكد أن الحرب فى الإسلام كانت لرد العدوان ودفع الاعتداء، وأن الإسلام لم يكن تواقًا أبدًا لسفك الدماء، إنما كان أنموذجًا فى حقنها وحرمتها.


وأضافت: كما يصحح الكتاب بعض المفاهيم الخاطئة فى قضايا غاية فى الأهمية ، منها : الجمود الشكلى عند ظواهر بعض السنن والمستحبات، والخلط بين العادات والعبادات، وبعض قضايا الأسرة والصحة الإنجابية، وفهم حقيقة الزهد، والحديث عن الدنيا ، ومفهوم العلم النافع، ومفهوم نظام الحكم.


وفي سياق آخر، حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "من مواقف الشرف والنبل في السيرة النبوية المشرفة". 


ووجهت الوزارة، جميع الأئمة بالالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاةً للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

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الأوقاف تصدر كتاب مفاهيم يجب أن تصحح بالإنجليزية والفرنسية

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