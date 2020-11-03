بين الجمال والحضارة.. شاهد أجمل 50 مكانا على سطح الأرض

تم الإعلان عن أجمل 50 مكان على سطح الأرض، من خلال اختيار غير رسمي أجرته (بيج 7 ترافيل) لاختيار صور الاماكن الأكثر جمالا حول العالم من موقع (بينتريست) للصور، وتم الغعلان عنها بعد أن طُلب من المستخدمين الذين تخطى عددهم 1.5 مليون شخص إبداء آرائهم.









ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، احتل منتزه توريس ديل باين الوطني في تشيلي المركز الاول في القائمة، وتلاه جزر فارو، أما المركز الثالث كان لحديقة جراند تيتون الوطنية في وايومنج، واحتلت المرتفعات الاسكتلندية والحاجز المرجاني العظيم مكانا ضمن المراكز العشرة الأولى.









واحتل ترتيبا أيضا معبد بريهاديشوارا في الهند، الذي يعد الأكبر في البلاد ويعد أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، وكذلك صحراء أتاكاما في تشيلي ذات المناظر الطبيعية الخلابة وتعد واحدة من أكثر المناطق في الكوكب وتشتهر بمظهرها الذي يشبه القمر.









وضمن الـ 50 مكانا الاجمل في العالم، القلعة "ماتشو بيتشو" في بيرو التي تعود إلى القرن الـ 15، وهي إحدى مواقع التراث العالمي لليونسكو وتقع في أعماق جبال الأنديز وهي واحدة من الاكتشافات الأثرية التي لا تصدق على وجه الأرض، وكذلك الشاطئ في شبه جزيرة باجا في كاليفورنيا جنوب المكسيك المعروفة بمنحدراتها المذهلة.









وتضم القائمة أيضا المدينة القديمة في ميانمار التي بها أكثر من 2000 قبة قديمة ذات شكل أثري مميز ولها أهمية روحية وتاريخية، وحديقة دينالي الوطنية في ألاسكا التي يقع بها 6 ملايين فدان وتعد من أعلى القمم في أمريكا الشمالية، وكذلك مدينة البندقية الإيطالية ذات اللمياه الفيروزية والعمارة الإيطالية المميزة على ضفتيها.









وضمن القائمة الجزيرة اليونانية التي يقع بها حطام سفينة نافاجيو الشهير، وكذلك حدائق تنزانيا الوطنية، وبحيرات لاس كولوراداس في المكسيك ذات اللون الوردي، وحافة النرويج على ارتفاع 700 م، والشلالات المذهلة في جنوب المكسيك بالقرب من جواتيمالا ذات المياه الزرقاء الفيروزية، ومعابد كمبوديا العريقة.