مجزرة.. إعلامية تكشف سيناريوهات ما بعد فوز جو بايدن بالانتخابات الأمريكية

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن الداخل الأمريكي مقبل على تغييرات عاصفة حال فوز المرشح الرئاسي جو بايدن بالانتخابات ووصوله لكرسي الرئاسة، لافتة إلى أن ترامب لن يقبل بنتائج الانتخابات في حالة فوز منافسه .









وأوضحت "الرشيد"، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المشهد فى الداخل سيكون أكثر تعقيدًا، فهناك توقعات تذهب إلى احتمالية نشوب حرب أهلية أمريكية، واحتمالية آخر عن اندلاع أعمال عنف بالسلاح؛ لأن تمسك ترامب بكرسي الرئاسة ينذر بعواقب وخيمة حال حسمت النتائج لصالح خصمه بايدن، مشيرة إلى أن تصريحات ترامب قبل يومين عن أنه يشكك فى نزاهة الانتخابات يعكس تخوفه وتمسكه الكبير بموقعه واستعداده لاتخاذ إجراءات قانونية واسعة قد تصل للمحكمة الدستورية العليا.





وأضافت أن الفترة الانتقالية غير واضحة المعالم حتى الآن، ويرجح أن تشهد الولايات المتحدة الأمريكية حالة من الفوضى وأعمال عنف خصوصًا في الولايات المؤيدة لترامب من اليمين المتطرف.





وبحسب بيانات صادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالية، فإن مبيعات الأسلحة شهدت تزايدا مطردا خلال الفترة الأخيرة، حيث تم شراء ما يزيد على 18 مليون قطعة سلاح فى 2020 خصوصًا في الولايات الزرقاء والحمراء ما يعني حدوث مجازر دموية مقبلة عليها أمريكا، لافتة إلى الواقعة التي شهدتها ولاية ميتشجن قبل أيام بتفكيك مجموعة كانت تخطط لاختطاف حاكمة الولاية التابعة لجو بايدن ما يؤشر لبدايات لا تحمد عقباها.





وحول تأثير فوز بايدن وتداعياته على المنطقة العربية، قالت الإعلامية الكويتية، إن جو بايدن كان نائب الرئيس الأسبق باراك أوباما وكان يده اليمنى فى العبث بأمن واستقرار الوطن العربي وسببًا فى الفوضى الخلاقة التى عرفت بـ "الربيع العبري"، بدعم وتخطيط مع كل من بريطانيا وإسرائيل وبالتعاون مع قطر وتركيا وإيران وجماعة الإخوان الإرهابية الذين كانوا يستهدفون إسقاط مصر والتى قاومت المخطط بفضل شعبها وجيشها.





وتجري اليوم عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد.





وتوقع ترامب أن تكون نتائج الانتخابات لصالحه في ولايات رئيسية مثل تكساس وفلوريدا وأريزونا.





وتلعب 12 ولاية أمريكية دورا هاما في تحديد مصير الانتخابات الرئاسية ومن سيكون الرئيس القادم لمدة 4 سنوات، وتضم هذه الولايات 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي اللازمة لدخول البيت الأبيض.





- هذه الولايات هي فلوريدا، وجورجيا، ونيوهامبشير، ونورث كارولاينا، وأوهايو، وميشيجان، وبنسلفانيا، وتكساس، وويسكونسن، ومينيسوتا، وأريزونا، ونيفادا، وأيوا.





- نظرا للزيادة الكبيرة في التصويت عبر البريد بسبب وباء كورونا، وصعوبة فرز بطاقات الاقتراع، قد لا تعرف النتائج يوم الثلاثاء.





- 99 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم مبكرا في الانتخابات الرئاسية





- مراكز الاقتراع تفتح أبوابها في كل من ولايات بنسيلفاني، وفرجينيا، وكونيتيكيت، وإنديانا، وكنتاكي، ونيوجيرزي، ونيويورك، ونورث كارولاينا، وأوهايو، وفرجينيا



