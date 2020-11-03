الأوقاف: افتتاح 16 مسجدا الجمعة المقبل والإجمالي 444 مسجدا

أعلنت وزارة الأوقاف، أنه سيتم افتتاح 16 مسجدًا الجمعة القادمة 6/ 11/ 2020م وذلك في ثماني محافظات ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (444) مسجدًا.





وذكرت وزارة الأوقاف، أن المساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة المقبل هي على النحو التالي :



