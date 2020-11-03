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ديني

الأوقاف: افتتاح 16 مسجدا الجمعة المقبل والإجمالي 444 مسجدا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 09:38 م
افتتاح المساجد
افتتاح المساجد
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عبد الرحمن محمد
أعلنت وزارة الأوقاف، أنه سيتم افتتاح 16 مسجدًا الجمعة القادمة 6/ 11/ 2020م وذلك في ثماني محافظات ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (444) مسجدًا.

وذكرت وزارة الأوقاف، أن المساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة المقبل هي على النحو التالي :

مديرية أوقاف قنا
1 - مسجد الغابات – الزوايدة – نقادة ، إحلال وتجديد بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف بني سويف
2  -  مسجد عباد الرحمن – بني حلة – سمسطا، جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
3 - مسجد التوحيد – القصبة – سمسطا، جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الوادي الجديد
4  - مسجد الحصرى – مركز الفرافرة، جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف كفر الشيخ
5 - مسجد الرحمن الرحيم – قرية متبول، جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
6 - مسجد أبو عبد الله – قرية أبو عبد الله منشية عباس سيدي سالم، جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

 مديرية أوقاف الجيزة
7 - مسجد العزيز – منطقة الخدمات الأهلية الأولى، الحي السادس عشر – الشيخ زايد أكتوبر، جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف المنوفية
8 - مسجد الرحمة والمغفرة – عزبة دودو – شنوان – أشمون، جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف دمياط
9 - مسجد النخيل – شاطئ النخيل براس البر – دمياط، جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
10 - مسجد رياض الجنة – مج2دمياط ج – كفر البطيخ، جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
11-  مسجد الشهيد- الستين دمياط ج – كفر البطيخ، جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
12 - مسجد الرضوان – مج3 دمياط ج – كفر البطيخ ، جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
13 - مسجد الرحمن – ح5 مج27 دمياط ج- كفر البطيخ، جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
14 - مسجد الحكمة- مج1 المنطقة الصناعية – كفر البطيخ، جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
15 - مسجد عمر بن الخطاب – الكحيل – كفر البطيخ، جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الغربية
16 - مسجد سيدي عبد المجيد- قرية نشيل – قطور، جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

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