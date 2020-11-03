13 قرارا لتطوير العمل بالمنظومة الزراعية ومواجهة إيدز النخيل في الوادي الجديد

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد ، عن إصدار 13 قرارًا جديدًا في اجتماع لقيادات المديرية أبرزها تنفيذ خريطة لانتشار الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء والمعروفة إعلاميًا بـ " إيدز النخيل".





قال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، في بيان صحفي، إنه عقد اجتماعًا موسعًا مع جميع قيادات المديرية وبمديري الإدارات الزراعية بالمراكز الإدارية وذلك بحضور المهندس محمد كامل، وكيل مديرية الزراعة لمناقشة تطوير خطة العمل الزراعي بالمحافظة.





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أضاف مجد، أن الاجتماع أسفر عن إصدار 13 قرارًا لتطوير العمل بالمنظومة الزراعية بالمحافظة وهي:





- سرعة الانتهاء من أعمال كارت الفلاح لقرب موعد انطلاق الكارت.





-الإنجاز في حث المزارعين وإرشادهم لتقديم طلبات تحويل نظم الري وعمل بيان بالآبار المكتملة للبدء في رفعها وتولي الشركات التحول للري الحديث.





-يقدم كل مدير ادارة تقرير بإنجازات إدارته في نهاية كل شهر.





- التنسيق التام بين إدارة الخارجة وجهاز مكافحة بالمديرية والاستعانة بالمهندسين والفنيين على مستوي المديرية لسد العجز لمواجهة سوسة النخيل.





-تنفيذ خريطة بالأماكن المصابة بسوسة النخيل الحمراء للتمكن من مكافحة سوسة النخيل بخطي معروفة وفي زمن قياسي محدد.





-تنشيط المرور على الجمعيات التعاونية ومتابعة سير توزيع الأسمدة.





-سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة بالقطاع الزراعي.





-التجهيز للميزانية الجديد لمناقشتها.





-تكليف كل مدير إدارة بتقديم طلب بالمشاكل والمعوقات التي تبطئ من سير العمل بإدارته لإيجاد حلول مثلي.





-متابعة تراخيص الماشية والدواجن.





-متابعة الحقول الإرشادية.





-الاستمرار في توفير شتلات الفاكهة والخضر والزينة للمواطنين.





-دراسة إنشاء صندوق للزمالة بهدف خدمة الزملاء في جميع المناسبات، مراعاة للبعد الاجتماعي بين الزملاء وذلك حتى يبقى ويظل القطاع الزراعي شامخا قويا مستمرا في إنجازاته وابداعاته.



