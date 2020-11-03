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أستاذ علوم سياسية: بايدن يتفوق على ترامب في التصويت المبكر عبر البريد .. فيديو

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:57 م
جو بايدن
جو بايدن
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قبل بداية عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية الامريكية صباح اليوم فان هناك نسبة 72% من الأصوات قامت بالانتخاب المبكر عبر البريد مقارنة بأعداد الناخبين عام 2016.


وأضاف «كمال» خلال حواره التليفزيوني في قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن في الانتخابات السابقة للولايات المتحدة عام 2016 كان اجمالى عدد الناخبين 137 مليون مواطن فقط.


وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هناك تعبئة إعلامية ضخمة نراها في القنوات الامريكية المختلفة من حملتي المرشحي لانتخابات الرئاسة الامريكية جو بايدن وترامب، مشيرا إلى أن التصويت المبكر عبر البريد كان في صالح جو بايدن لان معظم الناخبين كانوا ديمقراطيين.


ومن جانبه قال جو بايدن، المرشح الرئاسي للولايات المتحدة الامريكية، إن الحملة الانتخابية الخاصة به كانت رائعة جدا، حيث انه لا يمكن ان يشكرهم بالقدر الكافي، متابعا :"انا ممتن ليكم جميعا".


وأضاف «بايدن» خلال تواجده وسط مؤيديه، أنه متوقع ان تكون الانتخابات الرئاسية هذا العام يكون أشد وأقوي من أي انتخابات مضت علي الولايات المتحدة الامريكية.


وتابع بايدن، انه متوقع ان يكون عدد الاصوات خلال هذه الانتخابات تصل الي 160 مليون ناخب وهذا لم يحدث من قبل ولن تشهد الولايات المتحدة الامريكية من ذلك.


وأوضح جو بايدن، ان النسبة التى صوتت فى الانتخابات المبكرة عبر طريق البريد لم تتخطي نسبة 55% حتي الان، مشيرا إلى ان الرئيس الحالى يوجه الناخبين والاصوات اليه وهذا شئ غير مقبول بالمرة.


وأشار إلى أن لو تم انتخابه ونجاحة في انتخابات الرئاسة سوف تتخطي الولايات المتحدة الامريكية أزمة فيروس كورونا وسيتم بناء الطبقة المتوسطة وكل الاتحادات والنقابات سوف يكون لها دور كبير في نمو امريكا.

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