رئيس وكالة أنباء الشرق الأوسط: وزير الأوقاف تصدى بشجاعة لغير المؤهلين وحصَّن المساجد من المتطرفين

أشاد علي حسن رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط في ندوة “أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني وتقنيات التواصل الحديثة” التي عقدت الثلاثاء، في أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بجهود الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وتصديه بشجاعة لغير المؤهلين، وحصَّن المساجد من أفكار الجماعات المتطرفة.





وأكد: "الآن لا يعتلي المنبر إلا أهل العلم والاختصاص ممن يقومون بنشر الإسلام الوسطي الصحيح وتصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر الوعي بين جموع المسلمين".



