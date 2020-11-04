رئيس وكالة أنباء الشرق الأوسط: وزير الأوقاف تصدى بشجاعة لغير المؤهلين وحصَّن المساجد من المتطرفين

أشاد علي حسن رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط في ندوة “أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني وتقنيات التواصل الحديثة” التي عقدت الثلاثاء، في أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بجهود الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وتصديه بشجاعة لغير المؤهلين، وحصَّن المساجد من أفكار الجماعات المتطرفة.
وأكد: "الآن لا يعتلي المنبر إلا أهل العلم والاختصاص ممن يقومون بنشر الإسلام الوسطي الصحيح وتصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر الوعي بين جموع المسلمين".
وشدّد على أن جماعة الإخوان الإرهابية تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لبث سمومها في المجتمع المصري من أجل هدمه وتشويهه، وأن هذه الجماعات قد هدمت دولًا من حولنا، ولكن بقيت مصر ثابتة والتفت حول قائدها وجيشها وشرطتها فكان النصر بفضل الله، فلم يعد أحد يصغي إلى تلك الجماعة الإرهابية، مشيرًا إلى أن المركز الإعلامي بمجلس الوزراء يقوم بدور هام في دحض الشائعات التي تبثها الجماعات الإرهابية وتفنيدها.