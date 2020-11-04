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أخبار العالم

مكالمات مضللة تطالب الأمريكيين بالبقاء في منازلهم يوم الانتخابات.. وFBI يحقق

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 12:44 ص
تمكالمات تطالب الناخبين
تمكالمات تطالب الناخبين الأمريكيين بالبقاء في منازلهم
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رحيم يسري
فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" تحقيقا، حول مكالمات مُضللة، ورسائل، تدعو الناخبين للبقاء آمنين في منازلهم يوم الانتخابات الرئاسية، حتى يفوز الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب بولاية ثانية، بينما يتطلع نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن للوصول إلى البيت الأبيض.

وذكر موقع "بيزنس انسايدر" نقلا عن مسؤول في المكتب، أن المكالمات المضللة التي استهدفت الناس في نيويورك وغيرها؛ هي بمثابة "تكتيك" لترويع الناخبين وقمعهم.

فيما قال مسئولون في ولاية ميشيجان إن بعض الناخبين تلقوا أيضا مكالمات تطالبهم بالتوجه إلى صناديق الاقتراع، يوم الأربعاء؛ لتجنب طوابير طويلة يوم الثالث من نوفمبر.
 
كما تلقى عدد من الناخبين في كنساس ونبراسكا ونيويورك مكالمات مشابهة، بينما طالب المسئولون الناخبين بتجاهل المزاعم الكاذبة والتوجه لصناديق الاقتراع.

وسمع الأشخاص في المكالمة صوتا يقول "مرحبا.. حان الوقت للبقاء في المنزل.. ابقى آمنا والتزم منزل"، وأكد البعض أنها محاولة لإثنائهم عن الذهاب لصناديق الاقتراع.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" ذكرت أن حوالي 10 ملايين مكالمة من هذا القبيل استهدفت الناخبين في معظم أنحاء الولايات المتحدة، وبدأت منذ أشهر.

وأدلى أكثر من  100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر للإنتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لشبكة "سي ان ان"، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى رقم في تاريخ انتخابات الولايات المتحدة.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعيان للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" حيث يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا انتخابيا على الأقل للفوز.

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