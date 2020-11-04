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أخبار العالم

أول مسئول جمهوري يعلن التصويت لـ بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 01:12 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلن حاكم ولاية فيرمونت الأمريكية الجمهوري، فيل سكوت، اليوم، التصويت لصالح جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية؛ وبذلك يكون أول مسئول أمريكي جمهوري يعلن التصويت لصالح مرشح الحزب المنافس. 

وكشفت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، عن رصد أولى محاولات لتزوير الانتخابات الأمريكية، عبر التصويت من خلال البريد، الذي حذَّر منه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إنه تم رصد عدد من الأصوات لأشخاص متوفيين في ولاية نيويورك، مشيرة إلى أن لجنة الانتخابات أرسلت بطاقات اقتراع في 24 سبتمبر بناء على طلب شخص يدعى فرانسيس ريكوف، لكنها أوضحت أن ذلك الشخص الذي أرسل بطاقة اقتراعه توفى في عام 2012.

وأوضحت الصحيفة أن لجنة الانتخابات أدركت خلال فرزها للأصوات أن الناخب ليس على قيد الحياة.

وذكرت الصحيفة أنه تم ترصد بطاقة أخرى لشخص يبلغ من العمر 101 عام، لكنه تبين أن الشخص ليس على قيد الحياة أيضًا.

وأعلنت لجنة الانتخابات الأمريكية أنها ستواصل فحص مثل تلك الحالات المشابهة.

وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا، التصويت في الانتخابات الرئاسية عبر البريد، مؤكدا أنه قد ينتج عنه نتائج سيئة.

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