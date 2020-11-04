AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

راموس يحتفل بهدفه الـ 100 مع ريال مدريد

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 02:55 ص
راموس
راموس
Advertisements
مصطفى كرم
احتفل سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد الاسباني بالفوز على فريق انترميلان الإيطالي 3_2 في اطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ووصوله للهدف رقم 100 مع فريقه. 

ونشر راموس  صورة  له من اللقاء وعلق عليها "الثلاث نقاط التي أردناها وهدف آخر الآن أصبحت 100 هدف مع ريال مدريد". 

وحقق فريق ريال مدريد الإسباني فوزًا مثيرًا على إنتر ميلان الإيطالي 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت الدقائق الأولى من الشوط الأول، تفوقًا واضحًا من جانب فريق ريال مدريد، وسط تحفظ شديد من جانب فريق إنتر ميلان دون وجود أي أهداف.

وسجل كريم بنزيما هدفًا في الدقيقة 25 ثم سجل المدافع الإسباني سيرجيو راموس الهدف الثاني في الدقيقة 33 ويعزز النتيجة ، ثم سجل لوتارو مارتينيز  الهدف الأول لإنتر ميلان في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول .

اقرأ أيضاً:

وفي الشوط الثاني يأتي بيريسيش في الدقيقة 68 بهدف لصالح فريق إنتر ميلان ليتعادل الفريقين مرة أخرى ، ثم جاء رودريجو بهدف في الدقيقة 80 ليعلن تفوق الفريق الملكي في مباراة مثيرة.

وبهذه النتيجة يحتل فريق ريال مدريد المركز الثالث برصيد 4 نقاط ، بينما يحتل فريق إنتر ميلان الإيطالي المركز الأخير بنقطتين، فى المجموعة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفانتي في الدوري الإسباني

إنتر ميلان يتعادل سلبيا أمام شاختار فى دوري أبطال أوروبا

مونشجلادباخ يتقدم على ريال مدريد 1-0 في دوري أبطال أوروبا

ليلة الأبطال.. أتلانتا يتعادل 2-2 مع أياكس في مباراة مثيرة

ليلة الأبطال .. ريال مدريد يتعادل 2-2 مع بوروسيا مونشنجلادباخ في مباراة مثيرة

حكيمي vs هازارد.. تشكيل ريال مدريد وإنتر ميلان المتوقع لموقعة الليلة

ترشيحاتنا

قائد سموحة يرحل عن الفريق بالتراضي .. اعرف السبب

رحلة مدتها 3 ساعات.. أمريكيون يتوجهون للتصويت في انتخابات الرئاسة على ظهور الخيول.. شاهد

حملة بايدن تعترف بالخسارة في ولاية فلوريدا

انفجار في غرفة لفرز الأصوات بولاية جورجيا الأمريكية

تحدث لأول مرة.. عماد أديب يوضح 6 ملاحظات على انتخابات الرئاسة الأمريكية.. فيديو

ماذا حدث لطفل المرور بعد دخوله رعاية الطفل.. مدير نجدة الطفل يجيب.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميلانيا ترامب تستفز الأمريكيين خلال تصويتها في انتخابات الرئاسة.. فيديو وصور

مشادة محتدمة بين أنصار ترامب وبايدن خارج مركز اقتراع في نيويورك.. شاهد

رحلة مدتها 3 ساعات.. أمريكيون يتوجهون للتصويت في انتخابات الرئاسة على ظهور الخيول.. شاهد