أروى جودة تشارك جمهورها بصور من ختام فعاليات مهرجان الجونة

شاركت الفنانة أروى جودة جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بمجموعة من الصور لها من ختام مهرجان الجونة السينمائي.





وظهرت أروى جودة بالصور بإطلالة جذابة ومميزة من ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة التي انتهت يوم 31 أكتوبر الماضي.





وكانت الفنانة أروى جودة عبرت عن سعادتها بإقامة الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، قائلة في تصريحات لـ"صدى البلد"، قائلة إنه "يحسب لعائلة ساويرس ووزارة الصحة أنهم تجرأوا وساروا على نهج مهرجان فينيسيا وأحيّيهم على هذا، وأقاموا الدورة الرابعة من المهرجان رغم الصعوبات ليكونوا ثالث مهرجان يتحمس لإقامة دورته الجديدة".



