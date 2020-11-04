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منوعات

فرقة تؤدي رقصة غريبة وسط اشتباك المتظاهرين مع الشرطة أمام البيت الأبيض.. فيديو

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 04:04 ص
رقص المتظاهرين
رقص المتظاهرين
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عزة عاطف
احتشد آلاف المتظاهرين المناهضين للعنصرية ضد السود في ساحة Black Lives Matter Plaza الواقعة على بعد مبنى سكني من البيت الأبيض منذ أمس الثلاثاء مهددين بالاعتصام لأسابيع في نفس المكان إذا فاز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020.

واصطفت الشرطة في الشوارع استعدادًا للعلامات الأولى لنتائج الانتخابات الامريكية، حيث اشتبك رجال الشرطة مع المتظاهرين في وقت مبكر بعدما فشل المتظاهرون في الامتثال لأوامر الشرطة من أجل تحريك سيارة خاصة بالاحتجاجات كانت متوقفة بشكل غير قانوني.

وأدت المناوشات إلى اعتقال شخص، حيث بدأ المزيد من المتظاهرين في التجمع على الرغم من السياج "غير القابل للتوسع" الذي يحيط الآن بمحيط 1600 شارع بنسلفانيا وعملاء المخابرات الذين يقومون بدوريات في المنطقة.

وقد ظهر مجموعة من الراقصين الذين ارتدوا "سويت شيرت" أصفر اللون، وبدأوا في تأدية رقصة غريبة وسط المتظاهرين المحتشدين في كل مكان، وقد تداول رواد مواقع التواصل في أمريكا مقاطع فيديو يتساءلون عن سلوك الفرقة الغريب وهدفهم.

ونشر «راشيل كورزيوس» محرر صحيفة دي سي نيوز مقطع فيديو للفرقة الغريبة عبر حسابه الشخصي في تويتر كتب عليه: "بالقرب من ساحة متظاهري حياة السود مهمة، ترقص مجموعة ترتدي قمصانًا صفراء مرددين جملة (عد الأصوات.. عد).. كما أن هناك ما لا يقل عن مائة شخص هنا محاطون بأسوار تحجب البيت الأبيض".

وأضاف: "تُدعى المجموعة Spaces in Action يقولون نحن هنا للقضاء على القلق ... ولإظهار أن هناك أشخاصًا محبين ومبدعين في هذا البلد، ويدعون الجمهور لترك المشاحنات والرقص معهم، دون القلق من نتائج الانتخابات".

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