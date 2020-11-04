بايدن يفوز بولاية كونتيكت ويحصد 7 أصوات إضافية في المجمع الانتخابي

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن تلك الولاية تمنح بايدن 7 أصوات في المجمع الانتخابي.

وتمكن ترامب حتى الآن من الفوز بولايات (فرجينيا الغربية، وكارولينا الشمالية، وإنديانا، وكنتاكي وألاباما، وتينيسي)، فيما فاز بايدن بـ (فرجينيا وفيرمونت وميريلاند ونيوجيرسي والعاصمة واشنطن وديلاور وإلينوي وكونتيكت).





واشتد التنافس بين المرشحين في ولاية فلوريدا، حيث تقدم بايدن في البداية على ترامب بعد فرز أكثر من 70% من الأصوات، إلا أن الرئيس الأمريكي قلب الموازين وتقدم على بايدن بعد فرز 86% من الأصوات.



