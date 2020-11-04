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أخبار العالم

حملة بايدن تعترف بالخسارة في ولاية فلوريدا

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 04:41 ص
صدى البلد
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شريف سيد
اعترفت حملة مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن، بهزيمتها في ولاية فلوريدا الحاسمة؛ وذلك رغم توقعها حسمها لصالحها. 

وقالت الحملة، على لسان مستشارها: "قولنا إن فلوريدا قريبة، وهي كذلك، كما أننا قلنا إننا لن نفوز بها، ولا تزال الحقيقة كذلك". 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حسم الفوز بولاية فلوريدا الحاسمة، والتي تضم 29 صوتًا من المجمع الانتخابي ضد مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن. 

فيما فاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولاية تينيسي ضد منافسه الديمقراطي جو بايدن، حيث حصل على 11 صوتًا انتخابيًا في الولاية.

ويواصل ترامب سلسلة من انتصارات الحزب الجمهوري في ولايات التطوع، ويشغل الجمهوريون حاليًا كل منصب على مستوى الولاية ويسيطرون على الأغلبية العظمى في غرفتي الجمعية العامة.

وكانت آخر مرة قد تأرجحت فيها الولاية لمرشح ديمقراطي في عام 1996 عندما كان بيل كلينتون على ورقة الاقتراع مع تينيسي آل جور.

وقبل أربع سنوات، فاز ترامب بولاية تينيسي بنسبة 26 نقطة مئوية.

وتوجه الناخبون الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع الثلاثاء للتصويت في انتخابات الرئاسة والكونغرس لعام 2020، لكن الغموض يحوم حول موعد إعلان النتائج ، نظرًا للتدفق القياسي لأوراق الاقتراع عبر البريد.

وتم إدلاء بأكثر من 96 مليون صوت مبكر ، وهو ما يمثل ما يقرب من 70 % من إجمالي عدد الأصوات المسجلة في عام 2016 ، وفقًا لمشروع الانتخابات الأمريكية. تم إرسال ما يقرب من 60 مليونًا من الأصوات المبكرة عن طريق البريد - حوالي ضعف إجمالي عدد الأصوات التي تم إرسالها بالبريد منذ أربع سنوات. 

أما العديد من الحكومات المحلية غير مجهزة للتعامل مع الطوفان عبر البريد في الوقت المناسب، بما في ذلك دولة واحدة على الأقل قد تكون حاسمة.

ووفقًا لاستطلاعات الرأي، بدا أن المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن يتقدم على دونالد ترامب في العديد من الولايات المتأرجحة الحاسمة، لكن الرئيس دونالد ترامب قلص تقدم بايدن في استطلاعات الرأي بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية.

وفي مواجهة وباء كورونا، وسعت العشرات من الولايات التصويت عبر البريد والتصويت الشخصي المبكر لتجنب الفوضى في يوم الانتخابات لأنه من المتوقع أن تؤدي قيود التباعد الاجتماعي إلى خطوط ضخمة.

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