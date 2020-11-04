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أخبار العالم

ولاية أمريكية تحسم صراع انتخابات الرئاسة.. تفاصيل

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 04:48 ص
صدى البلد
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شريف سيد
لا تزال النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، مستمرة في ظهورها، وسط حالة من الترقب في العالم أجمع، لمعرفة شخصية الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية، ما بين الحالي دونالد ترامب، ومرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن. 

وذكر تقرير أن ولاية بنسلفانيا الأمريكية هي التي ستحسم الصراع على رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بين بايدن وترامب، والتي تعد ولاية متأرجحة وتحتوي على 20 صوتًا من المجمع الانتخابي. 

وأظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فوز الرئيس دونالد ترامب بأصوات ولاية فلوريدا الحاسمة، ضد منافسه مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن. 

وفاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولاية تينيسي ضد منافسه الديمقراطي جو بايدن، حيث حصل على 11 صوتًا انتخابيًا في الولاية.

ويواصل "ترامب" سلسلة من انتصارات الحزب الجمهوري في ولايات التطوع، ويشغل الجمهوريون حاليًا كل منصب على مستوى الولاية ويسيطرون على الأغلبية العظمى في غرفتي الجمعية العامة.

وكانت آخر مرة قد تأرجحت فيها الولاية لمرشح ديمقراطي في عام 1996 عندما كان بيل كلينتون على ورقة الاقتراع مع تينيسي آل جور.

وقبل أربع سنوات، فاز ترامب بولاية تينيسي بنسبة 26 نقطة مئوية.

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