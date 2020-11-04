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رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 08:18 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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محمد سمير
يصطدم نادي الزمالك، مساء اليوم الأربعاء، مع الرجاء المغربي، في مواجهة صعبة، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على ستاد القاهرة، بعدما تأجلت عن موعدها الأصلي لمدة 11 يوما، وبعد أكثر من قرار اتخذه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"؛ لتحديد موعد مناسب.

وخسر الرجاء مباراة الذهاب على ملعبه في الدار البيضاء يوم 18 أكتوبر الماضي بهدف نظيف؛ ليعود الزمالك إلى مصر بنتيجة إيجابية، بفضل الهدف الذي سجله المغربي أشرف بن شرقي.

ويكفي الزمالك التعادل بأي نتيجة من أجل الصعود للنهائي الثامن في تاريخه بدوري الأبطال، والمضي قدمًا في البطولة لاستعادة اللقب الغائب عنه منذ عام 2002، الذي توج به عقب فوزه على الرجاء بالتحديد في النهائي.

وعلى الجانب الآخر، لا يزال الرجاء يتمسك بأمل تحقيق "الريمونتادا" وخطف بطاقة التأهل للنهائي من القاهرة، من خلال الفوز (2-0) أو الانتصار بفارق هدف وحيد شريطة نجاحه في إحراز هدفين على الأقل.


يُذكر أن الفائز من لقاء الزمالك والرجاء سيلاقي الأهلي- الذي أقصى الوداد المغربي من نصف النهائي- في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري.

وحدد البرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك ملامح التشكيل في ظل النقص العددي الذى يعانى منه الزمالك في الفترة الحالية، وأبرزهم يوسف أوباما مهاجم الفريق الذى تم استبعاده للإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل في حراسة المرمى، أمامه الرباعي حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة، وفى الوسط الثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي، أمامهم الثلاثي أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وكاسونجو وفى الهجوم مصطفى محمد.

ويفاضل البرتغالي باتشيكو بين الثنائي كاسونجو ومحمد أوناجم لاعبى الفريق للتواجد في التشكيل الأساسي، ويبحث باتشيكو عن بديل مناسب لتعويض غياب يوسف أوباما مهاجم الفريق الذى يغيب عن المباراة نظرا لإصابته في الركبة، كما يدخل في الصورة إسلام جابر لاعب الوسط والذى تألق بقوة الفترة الماضية وأصبح أحد الدعائم الأساسية في الزمالك.

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