هل حسم ترامب ولاية فلوريدا؟.. عضو بالحزب الجمهوري يجيب.. فيديو

قال الدكتور أشرف الأنصاري، عضو بالحزب الجمهوري، إن ولاية فلوريدا كان لها تأثير كبير فى معظم الانتخابات الأمريكية السابقة، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فاز فى ولاية فلوريدا.





وأضاف عضو بالحزب الجمهوري، فى مداخلة هاتفية على فضائية " اكسترا نيوز"، أن المنافس جو بايدن اعتمد على الرئيس السابق أوباما فى الترويج له فى ولاية فلوريدا، منوهًا أن الديمقراطيين اعتمدوا فى الدعاية الانتخابية الخاصة بهم على اللاتينيين فى أمريكا.





وتابع أن بايدن كان يعتمد أنه يحمى الطبقة الفقيرة وأخذ الضرائب من الطبقة الغنية، بينما ترامب اعتمد على تحسين وضع المجتمع والرأسماليين.





وظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية فوز المرشح الجمهوري "دونالد ترامب" في ولاية "فلوريدا"، وذلك وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء.





وأشارت الشبكة إلى أن ولاية "فلوريدا" لها 29 مقعدا في المجمع الانتخابي.