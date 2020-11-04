إخلاء سبيل المتهمين بواقعة سحل مسن في المنوفية

أخلى قاضي المعارضات، بمحافظة المنوفية، سبيل المتهمين، بواقعة الإعتداء علي مسن في شارع بمدينة تلا، والتي نشرها عبر وسائل الاعلام، وذلك بعد قرار سابق للنيابة العامة بحبس المتهمان أربعة أيام علي ذمة التحقيقات وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.













وتعود أحداث الواقعة إلى قيام 4 شباب بمدينة تلا في المنوفية بالتعدي على مسن، ورصدت الواقعة كاميرات التصوير، لتسود حالة من الاستياء بين تلا، عقب انتشار خبر التعدي على المسن بالضرب المبرح مطالبين بالقبض على المعتدين وتقديمهم للمحاكمة.









ووثقت كاميرات المراقبة الواقعة والتي حدثت بأحد شوارع مدينة تلا ويظهر في الفيديو، قيام 3 شباب بالإعتداء علي المسن وإسقاطه علي الأرض وضربه بطريقة مبرحة أثارت غضب الأهالي.

















وتوجه المسن المعتدى عليه ويدعي إبراهيم عبد الحميد أبو سالم، بالمعاش، لمركز الشرطة لتحرير محضر، حمل رقم 13072 جنح تلا، اتهم فيه أربعة شباب بالإعتداء عليه وسحله بالشارع، ولا تزال التحقيقات قائمه من قبل جهات التحقيق.

















وكان محسن إبراهيم سالم، نجل المسن المعتدى عليه بمدينة تلا على يد 4 شباب بينهم شقيقان على أثر خلاف قديم بين الطرفين والتي وثقتها كاميرات المراقبة قد أعلن تنازل والده عن القضية أمام النيابة العامة بعد إعتذار المتهم الرئيسي.







