علقة موت لطبيب تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالزقازيق.. شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو مصور للحظة ضبط شاب والتعدي عليه من قبل فتاه لإتهامة بالتحرش بها والإستمناء داخل وسيلة من وسائل النقل الجماعي بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وظهر في المقطع المصور الفتاه وهي تستغيث برجال الشرطة والمواطنين من أجل تقديم الشاب ليد العدالة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية معه وسط حالة من التعاطف مع السيدة والنفور من الفعل المقزز الذي قام به الشاب.

فيما تبين ان الشاب يعمل طبيب بشري بجامعة الزقازيق وتم التحفظ عليه وتم إخطار الإجهزة الأمنية وجاري تحرير محضر بالواقعة.

ومن جانيه فقد تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من فتاة تُدعى "هـ.ا" 19 عامًا، تتهم فيه "ع.م" طبيب بشري بجامعة الزقازيق، بالتحرش بها والاستمناء داخل سيارة ميكروباص كانت تستقلها بدائرة قسم ثانٍ الزقازيق.

تم ضبط الشاب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6583 جنح ثان الزقازيق لسنة 2020، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.