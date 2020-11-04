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محافظات

إزالة 54 حالة تعد علي الأرض الزراعية بالشرقية

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:11 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بحماية الأرض الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء المخالف.


وأوضح انه يولي اهتمامًا كبيرًا بملف إزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين.

 

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التعاون مع مديرية الزراعة وإستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بنطاق دائرة المحافظة وتطبيق القانون دون محاباة لأحد وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة جميع أشكال التعديات في المهد قبل أن تصبح كتلًا خرسانية يصعب التعامل معها مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة.

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وأكد المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة أن المديرية خلال شهر أكتوبرالماضي قامت بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وقوات الأمن بالشرقية وتمكنت من إزالة 54 حالة تعدي واقعة على مساحة ( 2 فدان و 18 قيراط و 2 سهم ) أراضي زراعية بما يعادل 11 الف و 606 مترًا بمراكز( الزقازيق - القنايات - بلبيس - اولاد صقر - ابو حماد - ديرب نجم - ابو كبير - فاقوس - الحسينية - الصالحية - القرين ).

 

أوضح وكيل وزارة الزراعة أنه تم إزاله 8 حالات تعدي علي الارض الزراعية بمركز ومدينة الزقازيق واقعة علي مساحه 7 قراريط و 19سهما، وإزالة حالتي تعدي بمدينة القنايات علي مساحة 14 سهمًا ، وإزالة حالة تعدي بمركز ومدينة اولاد صقر علي مساحة قيراط، وإزالة حالة تعدي بمركز بلبيس علي مساحة 14 سهما ً، وإزالة 10 حالات تعدي بمركز ومدينة ومدينة أبو حماد علي مساحة 14 قيراط و 16 سهما ً، وإزالة 6 حالات تعدي بمركز ومدينة ديرب نجم علي مساحة 5 قراريط و 4 أسهم، وإزالة حالة تعدي بمركز ومدينة أبو كبير علي مساحة 17سهمًا، وإزالة 3 حالات تعدي بمركز ومدينة فاقوس علي مساحة قيراط و 3 أسهم ، وإزالة 17 حالة تعدي بمركز ومدينة الحسينية علي مساحة 19 قيراط و 21 سهما ً، وإزالة 4 حالات تعدي بمركز ومدينة الصالحية علي مساحة 2 قيراط و 18 سهما، وإزالة حالة تعدي بمركز ومدينة القرين علي مساحة قيراط و 12سهمًا.

 

أضاف وكيل وزارة الزراعة أن الفترة السابقة شهدت تنفيذ حملات موسعة لإزالة كافة أشكال التعديات علي الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة مشيرًا إلي أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات علي الأرض الزراعية حتي الآن بلغ 905 حالة تعدي علي مساحة 33 فدان و 7 قراريط و 12 سهمًا أرض زراعية بما يعادل 139 ألف و 909 مترًا ، مؤكدًا استمرار حملات الإزالة بشكل متواصل بجميع مراكز ومدن المحافظة.

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