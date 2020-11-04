عمر هاشم: أحد جنود أكتوبر رفض الإفطار وقال "لن أفطر إلا في الجنة".. فيديو

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن للأزهر الشريف دور كبير في انتصارات أكتوبر لتقويته وبث الحماس في نفوس الجنود، وكان لشيخ الأزهر دور في قيادة كتائب الدعوة للدخول في صفوف المعركة لتقوية معنويات الجنود.





وأضاف عمر هاشم، في ندوة الأزهر الشريف والتي تقام حاليا في مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، اليوم الأربعاء، بعنوان "الدين والوطن في قلب الأزهر"، أن الجنود رفضوا الإفطار أثناء الحرب رغم أنها كانت رخصة لهم، وقال أحدهم "لا أريد أن أفطر إلا في الجنة".





وأشار إلى أن الشيخ عبد الحليم محمود، تنبأ بالانتصار وأخبر الرئيس السادات بأن يأخذ قرار الحرب، فهي حرب في سبيل الله.



