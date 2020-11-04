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أخبار العالم

وسط إعلان نتائج الانتخابات.. أمريكا تنسحب رسميا من اتفاق باريس للمناخ

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 02:18 م
علم أمريكا
علم أمريكا
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شيماء مصطفى
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، انسحابها رسميا من اتفاق باريس للمناخ وسط إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي ينتظرها العالم حاليا.

يأتي ذلك بعد 3 سنوات من إعلان الرئيس دونالد ترامب قراره بالانسحاب من الاتفاقية التي تهدف إلى مكافحة تغير المناخ.

ووقعت 194 دولة على الاتفاقية التي تم إقرارها في باريس في اختتام قمة المناخ لعام 2015، حيث تعمل على مواجهة مشكلة انبعاثات الغازات الدفيئة، وكيفية إيجاد الحلول للتكيف معها، والتخفيف من حدة ضررها علي البيئة، والنظر بجدية للآثار الواضحة للتغيرات المناخية، والحد من ارتفاع الحرارة إلي أقل من درجتين مئويتين.

وكانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما قد وقعت على هذا الاتفاق، وتعهدت بخفض الانبعاثات الأمريكية المسببة للاحتباس الحراري بنسبة تتراوح ما بين 26 و 28% بحلول 2025 عن مستوياتها في 2005.

وفي عام 2017، أعلن ترامب عن نيته الانسحاب من الاتفاقية، مدعيًا أنها قد تكون ضارة اقتصاديًا وتفقد 2.5 مليون أمريكي وظائفهم بحلول عام 2025.

يأتي هذا النبأ في الوقت الذي تشهد الانتخابات الأمريكية منافسة دراماتيكية بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وكان جو بايدن قد تعهد بالانضمام إلى الاتفاقية مرة أخرى في حال فوزه في الانتخابات.

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