AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مصدر بالكاف يكشف لـ صدى البلد حقيقة إصابة أحد حكام الفار بمباراة الزمالك والرجاء بـ كورونا

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 02:30 م
كاف
كاف
Advertisements
القسم الرياضي
أفادت العديد من الأنباء عن إصابة طاقم حكام الفار بمباراة الزمالك والرجاء برئاسة الجامبي بكاري جاساما بفيروس كورونا، قبل ساعات من بداية اللقاء.

وكشف مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنه " لا وجود لإصابات بفيروس كورونا بين حكام الفار في مباراة الزمالك والرجاء المغربي".

وتابع: "هناك حالة كورونا في طاقم الإشراف البرتغالي على تقنية الفيديو فار يسمى دييجو لكن باقي الطاقم في صحة جيدة".

ويلتقي نادي الزمالك نظيره الرجاء المغربي اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على إستاد القاهرة ، في إطار لقاء الإياب من نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جاساما يقترب من قيادة مباراة الزمالك والرجاء.. ورضوان جيد مرشح للنهائي

قبل مواجهة الزمالك والرجاء.. حازم إمام: باكاري جاساما ذكي لكنه غير عادل

مفاجأة.. حكم سنغالي ينافس بكاري جاساما على إدارة مباراة الزمالك والرجاء

تأكيدا لـ صدى البلد.. نداي حكما لمباراة الزمالك والرجاء.. وجاساما للـ VAR

خالد الغندور عن طاقم تحكيم موقعة الزمالك والرجاء: جايين بغرض وبتوجيه معين.. ربنا كبير

بعد الجدل السائد .. سر تأخر الكاف في الإعلان الرسمي عن حكام الزمالك والرجاء

ترشيحاتنا

حققنا الفوز.. مايك بنس: أكثر من 60 مليون أمريكي صوتوا لصالح ترامب

ظروف مالية صعبة.. كايزر تشيفز يقرر بيع نوركوفيتش بسبب مفاوضات الأهلي

مساعد وزير الخارجية الأسبق: ترامب وبايدن يدركان أهمية مصر.. فيديو

استشارى أوبئة: الموجة الثانية لفيروس كورونا أكثر انتشارًا ولكن أقل شراسة..فيديو

هذا ما يحدث.. في حال تعادل الأصوات بين دونالد ترامب وجو بايدن

القلق يسيطر على الفنانين بعد إعلان ويجز إصابته بـ كورونا في مهرجان الجونة.. وآيتن عامر تثير التساؤلات

AdvertisementS

زيارة سرية.. الأهلي يحسم اتفاقه مع نجم الرجاء المغربي

ظروف مالية صعبة.. كايزر تشيفز يقرر بيع نوركوفيتش بسبب مفاوضات الأهلي

شوبير: الأهلي يقترب من ضم صفقة أجنبية جديدة

رغم موافقة اللاعب.. عائق وحيد يفصل سيرينو من الانضمام للأهلي

موعد مباراة الزمالك والرجاء في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

محمد مصيلحي: الأهلي لا يقف على أحد.. وهذه أسباب رحيل منعم.. وسأترك القلعة الحمراء في هذه الحالة.. الزمالك كبير ولكن فوزنا عليه مستحق.. ومواجهة الترجي الأصعب في حياتي

لا أشعر بالقلق منه.. أول تعليق من محمد صلاح بعد هاتريك جوتا واقترابه من تهديد عرشه

موسيماني يتمسك ببقاء عربي بدر في الأهلي ويعتبره مفاجأة الموسم المقبل

دراجة بخارية وأفضل لاعب بالعالم.. جماهير ليفربول تتغنى بمحمد صلاح بعد هدفه الخرافي

أخبار الرياضة | الأهلي يعلن تعاقده مع لاعب الرجاء المغربي.. ومحمد صلاح هدّاف تاريخي لـ ليفربول

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا

على طريقة محمد رمضان.. محمود كهربا يستعرض سيارته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على حقيقة عودة إنتاج فيات 127 التاريخية.. صور

حكاية شارع.. كلوت بك من قائد النهضة الطبية إلى قبلة للبغاء فى مصر

الأسعار الرسمية لسيارات جيب في مصر 2020 – 2021