مصدر بالكاف يكشف لـ صدى البلد حقيقة إصابة أحد حكام الفار بمباراة الزمالك والرجاء بـ كورونا





وكشف مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنه " لا وجود لإصابات بفيروس كورونا بين حكام الفار في مباراة الزمالك والرجاء المغربي".





وتابع: "هناك حالة كورونا في طاقم الإشراف البرتغالي على تقنية الفيديو فار يسمى دييجو لكن باقي الطاقم في صحة جيدة".





ويلتقي نادي الزمالك نظيره الرجاء المغربي اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على إستاد القاهرة ، في إطار لقاء الإياب من نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

أفادت العديد من الأنباء عن إصابة طاقم حكام الفار بمباراة الزمالك والرجاء برئاسة الجامبي بكاري جاساما بفيروس كورونا، قبل ساعات من بداية اللقاء.