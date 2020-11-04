بحضور وزير السياحة ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي.. قلعة شالى بسيوة تستعد لافتتاحها

أنهت واحة سيوة من استعداداتها لافتتاح مدينة شالي الأثرية بعد أعادة ترميمها واستعادة رونقها الأثري والتاريخي لتكون الواحة فى أبهى صورها خلال الاحتفال بافتتاح مدينة شالي الأثرية بعد إعادة ترميمها واستعادة رونقها الأثري والتاريخي وذلك يوم الجمعة المقبل.









وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استعدادات الأجهزة التنفيذية لحفل الافتتاح الذى سيكون محط أنظار العالم بحضور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي وعدد من الوزراء و السفراء والأجانب.





وأوضح محافظ مطروح أن مشروع ترميم وإعادة إحياء قرية "شالي" الأثرية بواحة سيوة بمحافظة مطروح، يأتي في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للحفاظ على المواقع الأثرية والتراثية.





وأضاف أن المشروع يهدف إلى إحياء قرية "شالي" الأثرية من خلال ترميم منازلها وشوارعها القديمة، إضافة إلى استكمال واكتشاف مسار السور القديم للقرية، وكذلك إنشاء مركز للرعاية الاجتماعية والصحية لسكان سيوة ومعرض يؤرخ لعمارة الأرض.





وأشار محافظ مطروح إلى أنه شارك في المشروع نحو 300 عامل من أبناء الواحة للقرية الأثرية التي يرجع تاريخها لسنة 1203م 600 هجريًا والمبنية بالكامل من مادة الكرشيف وهو خليط من الملح والطين ودعامات النخيل وأشجار الزيتون.



