AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بحضور وزير السياحة ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي.. قلعة شالى بسيوة تستعد لافتتاحها

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 03:56 م
صدى البلد
Advertisements
أيمن محمود
أنهت واحة سيوة من استعداداتها لافتتاح مدينة شالي الأثرية بعد أعادة ترميمها واستعادة رونقها الأثري والتاريخي  لتكون الواحة فى أبهى صورها  خلال الاحتفال بافتتاح مدينة شالي الأثرية بعد إعادة ترميمها واستعادة رونقها الأثري والتاريخي وذلك يوم الجمعة المقبل. 


وتابع  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استعدادات الأجهزة التنفيذية لحفل الافتتاح الذى سيكون محط أنظار العالم  بحضور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي وعدد من الوزراء و السفراء والأجانب.

وأوضح محافظ مطروح أن  مشروع ترميم وإعادة إحياء قرية "شالي" الأثرية بواحة سيوة بمحافظة مطروح، يأتي  في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للحفاظ على المواقع الأثرية والتراثية. 

وأضاف أن المشروع يهدف إلى إحياء قرية "شالي" الأثرية من خلال ترميم منازلها وشوارعها القديمة، إضافة إلى استكمال واكتشاف مسار السور القديم للقرية، وكذلك إنشاء مركز للرعاية الاجتماعية والصحية لسكان سيوة ومعرض يؤرخ لعمارة الأرض. 

وأشار محافظ مطروح إلى أنه شارك في المشروع نحو 300 عامل من أبناء الواحة للقرية الأثرية التي يرجع تاريخها لسنة 1203م 600 هجريًا والمبنية بالكامل من مادة الكرشيف وهو خليط من الملح والطين ودعامات النخيل وأشجار الزيتون.

يذكر أن أعمال الترميم بدأت في 2018، بجهود مشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، لإعادة إحياء الحصن القديم بغرض إعلانه ضمن قائمة التراث العالمي بترشيح من منظمة يونسكو، وتم تنفيذ أعمال الترميم مجموعة نوعية البيئة الدولية مما يكون له أثر كبير فى عودة مدينة شالي  لسابق عهدها وزيادة التدفقات السياحية لسيوة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس مدينة سيوة: ارتفاع نسبة الإشغالات بفنادق الواحة

إعادة افتتاح قلعة شالي الأثرية بسيوة.. تفاصيل

بعد حديث الرئيس عن سيوة.. تعرف على مشاكل وإمكانيات واحة الجمال.. صور

عظمة القدماء .. قلعة شالي بسيوة بنيت في القرن الـ 12 الميلادي لحماية الحصاد

ترشيحاتنا

ظروف مالية صعبة.. كايزر تشيفز يقرر بيع نوركوفيتش بسبب مفاوضات الأهلي

قرارعاجل من التعليم بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة..تفاصيل

انتخابات أمريكا في البيوت المصرية.. متابعة ومصير العالم في صناديق الأمريكان

بقيمة 13.19 مليار دولار.. 43.2% من الصادرات المصرية خلال 2019 سلع تامة الصنع

النيابة العامة: حبس طفل تسبب في وفاة سيدتين بحادث سير بسوهاج

رسميًا.. السعودية تلغي نظام الكفيل

AdvertisementS

مين بيقبض باسمها.. مواطن بالدقهلية يستغيث بالرئيس: زوجتى وظفوها وعينوها وهى ربة منزل.. شاهد

ضربتان لـ ترامب.. التلفزيون الأمريكي يتجاهل فوزه وخروج مظاهرات ضده

بعد تقاسم ترامب وبايدن عدد الأصوات.. وقف عمليات الفرز في ولاية نيفادا حتى صباح الخميس

مواعيد جديدة لغلق المحال والمقاهي .. مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء

قرارعاجل من التعليم بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة..تفاصيل

الحكومة تنفي غلق المدارس والجامعات بدءًا من منتصف نوفمبر

رسميًا.. السعودية تلغي نظام الكفيل

الحكومة: الإصابات الحالية عالميا تزيد بحوالي 150% عن الإصابات في بداية كورونا

تعرف على حقيقة عودة إنتاج فيات 127 التاريخية.. صور

نشوى مصطفى تتصدر تريند جوجل بعد اعلان اصابتها بـ كورونا

الأرصاد الجوية: أمطار على القاهرة والسواحل غدا.. والعظمى في الصعيد 29 درجة

منار الأقرع من الكوشة إلى القبر.. قتلها زوجها في ليلة الدخلة والمؤبد جزاؤه.. ادعى الجنون وتنحى محاميه عن الدفاع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منذ 46 عاما.. جنازة بـ 3 أفراد تحولت لـ عيد الحب المصري 4 نوفمبر.. القصة الكاملة

تعرف على حقيقة عودة إنتاج فيات 127 التاريخية.. صور

حكاية شارع.. كلوت بك من قائد النهضة الطبية إلى قبلة للبغاء فى مصر