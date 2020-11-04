وكيل صحة أسوان يتفقد مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الطلاب.. صور



هذا فيما واصلت القافلة الخدمية التوعوية التابعة لإدارة تنظيم الأسرة بمديرية صحة أسوان تنفيذ فعالياتها بمناطق الرمادى بحرى والقنان والعوضلاب بإدارة ادفو غرب الصحية. ويتم تنفيذ أعمال القافلة بواسطة العيادات المتنقلة والوحدات الثابتة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والمشورة ومتابعة الحمل، بالإضافة لكشف الأطفال.



ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الصحة لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات المستهدفات بالمناطق المحرومة من الخدمة، وتحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور محمد عبد المنعم سرور وكيل المديرية ومدير إدارة تنظيم الأسرة.



تفقد الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان فعاليات مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لفحص طلاب المرحلة الابتدائية وذلك بمدرسة شجرة الدر في الخزان شرق, رافقه في الجولة الدكتورة أميمة سيد إسماعيل مدير إدارة السن المدرسى, وسعاد أحمد مشرفة السن المدرسي بالمديرية.ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى بأن تنفيذ مبادرة الكشف المبكر يأتى في إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة لفحص طلاب المرحلة الابتدائية والتي تستهدف إجراء عمليات المسح الطبي لقياس وضع التغذية والصحة لطلاب المدارس ووضع الآليات اللازمة التي من شأنها تحسين صحة الطلاب.واقرأ أيضًا:وأشار وكيل وزارة الصحة بأسوان إلى أن المبادرة تستهدف فحص 157 ألفًا و240 تلميذ وتلميذة علي مستوي محافظة أسوان, عن طريق 40 فريقا طبيا على مستوي جميع مراكز محافظة أسوان, مؤكدًا ضرورة المتابعة المستمرة لإجراءات التباعد والإجراءات الاحترازية داخل الفصول والمدارس.